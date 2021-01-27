Bu Düğmeye Basmak İçin, Ona Dokunmanıza Bile Gerek Yok

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgınının başlangıcından beri, virüs yüzeylerde hayatta kalabildiği için insanları yüzlerine yıkanmamış ellerle dokunmaları konusunda uyarıyor. Bunun bir yan etkisi olarak, temassız teknolojilerin kullanımında büyük bir artış yaşanıyor.
Singapurlu Stuck Design stüdyosu da, insanların gitmeleri gereken kata ulaşmak için parmaklarıyla asansör düğmelerine basmak zorunda kalmayacakları bir dünya öngörüyor. Stüdyonun Kinetic Touchless teknolojisi bir kişinin parmaklarının hareketini taklit edebiliyor ve bir düğmeye basmanın dokunsal tepkisini yeniden oluşturuyor.
Teknoloji, bir giriş yöntemi olarak hareketi kullanarak çalışıyor, bu nedenle doğrudan temasa ihtiyaç duymuyor ve hareketi uzaktan taklit edebiliyor. Stüdyo, teknolojisinin sunduğu temassız etkileşim türünün çeşitli hareketlere de uygulanabileceğini söylüyor. Bu teknolojiyi kullanan düğmeler, kullanıcı bir itme veya çekme hareketi yaparsa içeri doğru batabilir veya dışarı doğru hareket edebilir. Bir dizi düğme, kaydırma hareketi yaparsa kullanıcının parmağını da takip edebilir.
Temassız temas teknolojisinin nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
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