Bu Düğmeye Basmak İçin, Ona Dokunmanıza Bile Gerek Yok

Dokunmadan, hatta en ufak bir biçimde temas bile etmeden basılabilen bu düğme, özellikle zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde çok işimize yarayabilir.

Dokunmadan basılan düğme

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgınının başlangıcından beri, virüs yüzeylerde hayatta kalabildiği için insanları yüzlerine yıkanmamış ellerle dokunmaları konusunda uyarıyor. Bunun bir yan etkisi olarak, temassız teknolojilerin kullanımında büyük bir artış yaşanıyor.

Singapurlu Stuck Design stüdyosu da, insanların gitmeleri gereken kata ulaşmak için parmaklarıyla asansör düğmelerine basmak zorunda kalmayacakları bir dünya öngörüyor. Stüdyonun Kinetic Touchless teknolojisi bir kişinin parmaklarının hareketini taklit edebiliyor ve bir düğmeye basmanın dokunsal tepkisini yeniden oluşturuyor.

Teknoloji, bir giriş yöntemi olarak hareketi kullanarak çalışıyor, bu nedenle doğrudan temasa ihtiyaç duymuyor ve hareketi uzaktan taklit edebiliyor. Stüdyo, teknolojisinin sunduğu temassız etkileşim türünün çeşitli hareketlere de uygulanabileceğini söylüyor. Bu teknolojiyi kullanan düğmeler, kullanıcı bir itme veya çekme hareketi yaparsa içeri doğru batabilir veya dışarı doğru hareket edebilir. Bir dizi düğme, kaydırma hareketi yaparsa kullanıcının parmağını da takip edebilir.

Temassız temas teknolojisinin nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

Kinetic Touchless | STUCK Labs | Putting the Human Touch back in Contactless SolutionsKinetic Touchless | STUCK Labs | Putting the Human Touch back in Contactless Solutions
Kinetic Touchless is a new interaction for touchless lift buttons that mirror your finger movements to recreate the tactile response of pushing a button. With contactless interactions on the rise in the face of COVID-19, most touchless tech tends towards a static sensor with a light or buzz to indicate an activated button, greatly diminishing the push button interaction. By going beyond the expected feedback of light and sound, Kinetic Touchless provides a surprisingly delightful and yet newly familiar way to interact with contactless technology. Find out more at ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ If you would like to hear more like this you can find us on: Youtube: Spotify: Google: Apple: Or you can follow us on: Website: Facebook: Instagram: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #STUCKdesign #STUCKLabs #makethingspeoplelove #MTPL #design #experiment #contactless #discursive #interaction

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