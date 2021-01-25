SpaceX Uzay Rekorunu Kırdı; ASELSAT 3U Küp Uydusunu Uzaya Taşıdı

SpaceX'in Transporter-1 görevi kapsamında fırlattığı Falcon 9 roketi, hem taşıdığı rekor sayıda uydu ile rekor kırdı; hem de ASELSAT 3U Küp Uydusunu uzaya taşıyarak Türkiye için önemli bir işe imza attı.

SpaceX'ten yeni uzay rekoru

SpaceX, 1 günlük ertelemenin ardından, Transporter-1 görevi kapsamında Falcon 9 roketini uzaya gönderdi. Bu görevi hem Türkiye, hem de Dünya için ilginç kılan 2 ana sebep bulunuyor.

Falcon 9 fırlatmasının Dünyayı ilgilendiren kısmı, tek seferde uzaya taşınan uydu sayısında bir rekora imza atılmış olması. 133'ü ticari ve devlet uydusu olan 143 uydu, bu fırlatmayla uzaya gönderildi. Daha önceki rekor, tek seferde gönderilen 104 uydu le Hindistan'ın elindeydi.

ASELSAT 3U Küp Uydusu da Artık Uzayda

Fırlatmayı Türkiye için özel kılan neden ise, fırlatılan uydular arasında ASELSAT 3U Küp Uydusunun da bulunuyor olması. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında şunları söyledi: "Aselsan tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yerli ve milli imkanlarla üniversite - sanayi işbirliği kapsamında bilimsel amaçlı olarak geliştirilen ASELSAT 3U Küp Uydusu, bugün SpaceX'in roketi ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildi. ASELSAT, kamera görev yüküyle elde edeceği görüntüyü yer istasyonuna indirecek, sayısal kart görev yüküyle uzay ortamı hakkında istatiksel veri toplayacak. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

ASELSAT 3U Küp Uydusu
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