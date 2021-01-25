SpaceX Uzay Rekorunu Kırdı; ASELSAT 3U Küp Uydusunu Uzaya Taşıdı

SpaceX'in Transporter-1 görevi kapsamında fırlattığı Falcon 9 roketi, hem taşıdığı rekor sayıda uydu ile rekor kırdı; hem de ASELSAT 3U Küp Uydusunu uzaya taşıyarak Türkiye için önemli bir işe imza attı.