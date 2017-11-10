Bu Duvar Kağıtlarıyla iPhone X'inizin İçi Görünsün
Bu duvar kağıtları, iPhone X'inizin içinde neler olduğunu en kolay yoldan görmenizi sağlıyor!
Henüz satışa sunulan iPhone X'in iFixit tarafından parçalarına ayrılıp incelenmesi fazla zaman almamıştı. Çoğu iPhone X sahibi gibi muhtemelen siz de telefonunuzun kapağını kaldırıp, içini karıştırmayı düşünmüyorsunuz. Ancak bu yeni duvar kağıtları, benzer bir efekt elde etmenizi sağlıyor.
İçi görünen iPhone X ilginizi çekiyorsa, duvar kağıtlarını iFixit'in web sayfasından indirip iPhone X'inize duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz. Duvar kağıtlarından bir tanesi ön ekranı kaldırdığınızda görünen bileşenleri sergiliyor. Diğeri ise bir X-ray görüntüsü ve dahili bileşenleri farklı bir ışıklandırmayla gösteriyor. Görüntüleri iFixit üzerinden indirmeden önce üzerine tıklayıp büyütmeyi unutmayın.
Zeynel A. Öztürk
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