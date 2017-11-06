iFixit, iPhone X'i de Paramparça Etti!
Yeni iPhone X de kaderinden kaçamadı, parça parça edildi! İşte içinden çıkanlar...
iPhone X'in iç yapısının iPhone 8 Plus'tan çok farklı olmadığını düşünmek mantıklı gelebilir (yeni OLED ekran ve Face ID dışında) ama iFixit'in yayınladığı yeni iPhone X sökme ve inceleme raporu, iki cihaz arasında sadece dış görünüş değil, iç donanımın da farklı olduğunu kanıtladı.
iPhone X'i en küçük parçalarına kadar söken ekip, yeni bir dünyayı görmemizi sağladı. Cihazın önünde bulunan hareket sensörünü sökmek kolay gibi görünüyor. Neyse ki Apple, ekran camı ve sensörlerin bulunduğu kısmın tasarımını kırılmalara karşı önlemli yapmış. Böylece bir kaza durumunda tüm ön üniteyi değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Bu önlem de aslında oldukça önemli çünkü telefonların Planet X'i olan iPhone X'in tamir ücretleri astronomik seviyelerde. Eğer cihazın ekranını kırarsanız bu size 279 dolara mal olacaktır.
Pilin tasarımı da onu değiştirmeyi nispeten kolaylaştıracak şekilde yapılmış, ancak işin ilginç kısmı, alan tasarrufu için pil ikiye ayrılmış, ancak pil telefondan söküldüğünde tek parça halinde ayrılıyor. Bunun dışında Apple Lightning port'u da güçlendirerek pil ömrünü desteklemiş.
Cihazın içi ile ilgili en etkileyici özellik ise onun mantıksal kartı. iPhone X'in anakartı iPhone 8 Plus'un anakartından yaklaşık %30 daha küçük. Apple bunu ana kartın iki yüzünü de kullanarak başarmış, daha doğrusu anakart katlanarak kendine lehimlenmiş. %30 daha ufak olmasına rağmen Apple nasıl olmuşsa bu anakarta %35 daha fazla parça sığdırmayı başarmış.
iFixit, iPhone X için bariz bir hayranlıkla şu yorumu yapıyor: "Eşi benzeri görülmemiş bağlayıcı ve bileşen yoğunluğuna sahip. Apple Watch bile daha sade bir anakarta sahip."
Cihazın en tehlikeye açık kımsı ise arka yüzü. iFixit'e göre eğer arka camı kırarsanız bütün kasayı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz, bu da bir servete mal olacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın