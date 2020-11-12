Bu Elbise Giyen Kişinin Beynini Okuyor; Ona Göre Şekil Alıyor!

3D olarak yazdırılmış olan bu elbise beyninizi okuyor; ne düşündüğünüze ve nasıl bir ruh halinde olduğunuza göre şekil değiştiriyor.

12 Kasım 2020 17:00

Levent Öztürk