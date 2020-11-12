Bu Elbise Giyen Kişinin Beynini Okuyor; Ona Göre Şekil Alıyor!

3D olarak yazdırılmış olan bu elbise beyninizi okuyor; ne düşündüğünüze ve nasıl bir ruh halinde olduğunuza göre şekil değiştiriyor.

  • Levent Öztürk
Düşüncenize göre şekillenen giysi
Yanni de Melo

Eğer beyninizde neler döndüğünü etrafınızdaki insanların anlamasından korkuyorsanız, Hollandalı "moda teknolojisi" tasarımcısı Anouk Wipprecht'in en son ürünü sizin için olmayabilir. Bu elbise, beyin dalgalarınıza göre hareket ederek ışık veriyor. Sakin hissediyorsanız elbiseden yavaş, rahatlatıcı bir mor yayılıyor. Eğer stresliyseniz ışıklar yanıp sönüyor ve gelecekçi frak benzeri giysiden çıkan küçük animatronik kanatlar çılgınca sallanıyor.

Pangolin elbisesi adı verilen ve 3D yazdırılmış robotik elbise, bir pangolinin derisini kaplayan pullara benzeyen 1.204 küçük elektroensepfalografi algılayıcısını içeren, başınızı saran özel bir bilgisayarı da giymenizi gerektiriyor.

Bu başlık, bilim-kurgu filmlerindeki bir androidin giyeceği bir şeye benziyor ve beynin elektrik sinyallerini elbisenin üzerindeki, yukarı ve aşağı hareket eden ve ışık saçan küçük "pulları" kontrol eden 64 aktüatöre gönderiyor. Bu yüzden de giyen kişi, kimin nöronlarından bilgi aldığına göre farklı hareket eden elbise ile eşleşiyor.

Wipprecht, Pangolin elbisesini beynin karmaşıklığını görselleştirmek için yeni bir yol olarak görüyor. Daha önceki ürünlerinin arasında da yakınlık algılayıcıları ile yaklaşan kişileri fark eden ve kişisel alanınızı koruyan bir elbise ve bir milyon volt elektrik alan bir Faraday kafesi elbise bulunuyordu.

Pangolin elbisesi, geçtiğimiz aylarda Linz, Avusturya'da düzenlenen yıllık sanat, teknoloji ve toplum festivali Ars Electronica içerisinde sergilendi. COVID-19 güvenlik önlemleri nedeniyle etkinlik, Dünya genelinde aynı anda 120 konumda, online olarak gerçekleştirildi.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dijital alışveriş dönemi başladı!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 13 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HP laptop, OPPO cep telefonu imkanı
A101 12 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL televizyon, akıllı saat fırsatı
Gelece Nefes katılım belgesi nasıl alınır? Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı nasıl yapılır?
Kış lastiği ne zaman takılmalı? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
Günün En çok Okunanları
"Mars'ta Yaşam Bulunursa, Bu Aldığımız En Kötü Haber Olabilir"
HyperX Marka Elçisi Programı Büyüyor
Yeni Opel Insignia tanıtıldı! İşte Opel Insignia fiyatları ve özellikleri
2021 Formula 1 takvimi belli oldu! İşte takvimde yer alan ülkeler
Samsung ile Microsoft Eğitim İçin Güçlerini Birleştirdi!

 

 