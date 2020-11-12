Bu Elbise Giyen Kişinin Beynini Okuyor; Ona Göre Şekil Alıyor!

Eğer beyninizde neler döndüğünü etrafınızdaki insanların anlamasından korkuyorsanız, Hollandalı "moda teknolojisi" tasarımcısı Anouk Wipprecht'in en son ürünü sizin için olmayabilir. Bu elbise, beyin dalgalarınıza göre hareket ederek ışık veriyor. Sakin hissediyorsanız elbiseden yavaş, rahatlatıcı bir mor yayılıyor. Eğer stresliyseniz ışıklar yanıp sönüyor ve gelecekçi frak benzeri giysiden çıkan küçük animatronik kanatlar çılgınca sallanıyor.
Pangolin elbisesi adı verilen ve 3D yazdırılmış robotik elbise, bir pangolinin derisini kaplayan pullara benzeyen 1.204 küçük elektroensepfalografi algılayıcısını içeren, başınızı saran özel bir bilgisayarı da giymenizi gerektiriyor.
Bu başlık, bilim-kurgu filmlerindeki bir androidin giyeceği bir şeye benziyor ve beynin elektrik sinyallerini elbisenin üzerindeki, yukarı ve aşağı hareket eden ve ışık saçan küçük "pulları" kontrol eden 64 aktüatöre gönderiyor. Bu yüzden de giyen kişi, kimin nöronlarından bilgi aldığına göre farklı hareket eden elbise ile eşleşiyor.
Wipprecht, Pangolin elbisesini beynin karmaşıklığını görselleştirmek için yeni bir yol olarak görüyor. Daha önceki ürünlerinin arasında da yakınlık algılayıcıları ile yaklaşan kişileri fark eden ve kişisel alanınızı koruyan bir elbise ve bir milyon volt elektrik alan bir Faraday kafesi elbise bulunuyordu.
Pangolin elbisesi, geçtiğimiz aylarda Linz, Avusturya'da düzenlenen yıllık sanat, teknoloji ve toplum festivali Ars Electronica içerisinde sergilendi. COVID-19 güvenlik önlemleri nedeniyle etkinlik, Dünya genelinde aynı anda 120 konumda, online olarak gerçekleştirildi.
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