"Canavar" Tazmanya Kaplanı, O Kadar da Canavar Değilmiş

Soyu tükenmiş olan keseli hayvan Tazmanya kaplanı (veya keseli kurt), bir zamanlar yaşadığı Avusturalya'da neredeyse efsanevi bir statüye sahip. Popüler düşüncelerde bu garip şeritli canlı bazen Tazmanya vahşi dünyasında sinsice gezinen, korkutucu, kaplan benzeri bir canavar gibi görülüyor. Ancak yeni bir araştırma, bu türün aslında çakal boyutlu bir canlıya daha yakın olabileceğini gösteriyor.
Melbourne'daki Monash Üniversitesi'nin yeni bir araştırması, keseli kurdun bir zamanlar düşünülenin sadece yarısı boyunda olabileceği sonucuna ulaştı.
Proceedings of the Royal Society B dergisinde bildirilen araştırmada, araştırmacılar 93 yetişkin keseli kurt örneğini (18 dişi, 23 erkek, 52 cinsiyeti bilinmiyor) yakından incelediler bunların arasında bir tane tamamen korunmuş beden, iki tam vücut doldurulmuş örnek, üç asılı iskelet ve düzinelerce ayrı vücut parçası bulunuyordu. Pek çok farklı yöntem ve 3D analizin kullanıldığı çalışmada keseli kurtların ortalamada 17 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi ve bu da daha önce yapılan 29,5 kilogram tahminiyle ciddi bir fark oluşturuyor.
Ayrıca yapılan analizler, erkek ve dişi vücut boyutları arasında da ciddi bir fark olduğunu gösterdi. Yeni tahminlere göre ortalama erkek ağırlığı 19,7 kilogram iken dişi ağırlığı 13,7 kilogram.
Monash Üniversitesi Biyolojik Bilimler Okulu'ndan araştırma yazarlarından Dr. Justin W Adams'ın söylediğine göre ortalama erkek ve dişi vücut boyutu arasındaki fark, keseli kurtların etoburlukları hakkındaki daha önceki görüşleri de temelden etkiliyor ve kendilerinden daha küçük avları yemek için evrilmiş bir avcı olduğunun altını çiziyor.
Bilinen en son keseli kurt 1936 yılında Tazmanya'nın başkenti Hobart'ta yer alan bir hayvanat bahçesinde hayatını kaybederek bu türün soyunun tamamen tükendiği anı işaretledi. Her ne kadar Avusturalya'nın vahşi doğasında halen keseli kurtların görüldüğünü iddia eden bazı kişiler olsa da, uzmanların pek çoğu bu iddiaları hayali olarak yorumluyor.
20. yüzyılın başlarında çekilmiş birkaç saniyelik düşük kaliteli video kaydı dışında keseli kurtların davranışları ve biyolojileri hakkında neredeyse hiçbir kanıt bulunmuyor. Bu yüzden de bu yeni bulgular, bu hayvanların biyolojileri hakkında tahmin edilenleri değiştirebilir. Bazı bilim insanları keseli kurtların daha çok kurtlar gibi davranarak, uzmanlaşmış grup avcılar halinde kendilerinden çok daha büyük avları avlayabildiklerini tahmin ediyorlardı ancak yeni boyut tahminleri, bu hayvanların daha çok tilkiler veya çakallar gibi kendilerinden çok daha küçük avları yediğini önerir nitelikte.
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