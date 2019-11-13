Bu Galaxy Note 10 İşlevleri Galaxy S10'a Geliyor

Samsung, Galaxy Note 10'un daha çok işlevini Galaxy S10 serisine getireceğini duyurdu. Firma daha önce Galaxy S10'a bazı Note 10 özelliklerini kazandıran büyük bir güncelleme yayınlamış, Live Focus Video, Video Editor, ön kamera için gece modu ve Link to Windows gibi işlevleri telefona kazandırmıştı.
Yeni güncelleme ise Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10 Plus 5G'ye Galeri uygulaması, Auto Hotspot, gelişmiş arama işlevi ve fazlasını kazandıracak.
Yenilenen galeri uygulaması, Galaxy S10 serisinde fotoğrafları aratmak için anahtar sözcükleri kullanmanıza izin verecek. Örneğin "kedi" yazarak fotoğraf galerinizde kedi içeren tüm fotoğrafları bulabileceksiniz. Yeni Medya ve Cihazlar paneli ise etrafınızdaki çoklu ortam cihazlarını kontrol etmeyi kolaylaştıracak.
Güncellenen cihaz arama işlevi, akış uygulamalarından öneriler göstererek size göre olan şarkıları, filmleri ve dizileri bulmanıza, hatta dinleyip izlemenize izin verecek. Auto Hotspot işlevi aynı Samsung hesabını paylaşan cihazlar için otomatik olarak hotspot bağlantısı oluşturacak, AR Doodle ise video kaydederken üzerinde çizim yapmanıza izin verecek.
Samsung, güncellemenin geleceği tarihin yaşadığınız ülkeye ve hizmet sağlayıcınıza göre değişeceğini söylüyor. Bazı Galaxy S10 modelleri, bu güncellemeyi ekim güvenlik güncellemesiyle birlikte aldılar.
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