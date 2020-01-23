Bu Huawei Telefonlara Android 10 Geliyor!

Huawei resmi olarak açıkladı: İşte Android 10 ve EMUI 10 güncellemesi alacak Huawei akıllı telefonlar!

  • Ercan Uğurlu
Bu Huawei Telefonlara Android 10 Geliyor!

Huawei, resmi oılarak Android 10 güncellemesi alacak akıllı telefonlarını açıkladı. Şirketin açıkladığı listede yer alan telefonlar Android 10 güncellemesi ile beraber EMUI 10 arayüzüne de kavuşacaklar. Önümüzdeki birkaç ay içinde gelecek güncelleme ile kullanıcılar yeni işletim sistemi paketlerini telefonlarına indirebilecekler. Güncellemeler bu ay itibariyle başlıyor. Bu ay itibariyle güncelleme alacak Huawei telefonlar şöyle:

  • Huawei P30 Pro
  • Huawei P30
  • Huawei Mate 20 Pro
  • Huawei Mate 20
  • Huawei Mate 20X (4G)
  • Huawei nova 5T

Elbette Android 10 güncellemesi bunlarla sınırlı kalmayacak. Diğer Huawei modellerine de Android 10 güncellemesi gelecek. Ancak bu güncellemeler global çapta bu ay içinde değil, önümüzdeki aylarda başlayacak.

İleriki aylarda Android 10 güncellemesi alacak Huawei akıllı telefonlar ise şöyle:

  • Huawei P30 lite
  • Huawei nova 4e
  • Huawei P20
  • Huawei P20 Pro
  • Huawei Mate 10
  • Huawei Mate 10 Pro
  • Huawei Mate 20 lite
  • Huawei Porsche Desing Mate 10/RS
  • Huawei P smart 2019
  • Huawei P smart+ 2019
  • Huawei P smart Pro
  • Huawei P smart Z
  • Huawei nova 4
  • Huawei nova Lite 3 

Eğer yukarıdaki Huawei akıllı telefonlardan birine sahipseniz, önümüzdeki gün ve aylarda ara ara güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Android 10 ve EMUI 10 yazılım güncellemeleri bölge bölge yayınlanmaya başlayacaktır.

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