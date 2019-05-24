Bu İşe En Çok PlayStation Çalışanları Şaşırdı!
Microsoft'un Sony ile yaptığı sürpriz işbirliği, herkesten çok PlayStation ekibini şaşırtmış gibi görünüyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Geçtiğimiz hafta Microsoft ve Sony, Azure'un gelecekteki bulut oyun hizmetlerinin yanı sıra yapay zeka ve oyun akışı servisine güç verecek bulut bilgisayar çözümü olarak kullanılmasını içeren stratejik bir ortaklık ilan etti. İki şirket neredeyse yirmi yıldır oyun alanında şiddetli rakipler olduğu gibi bu anlaşma, sektörde pek çok kişi için "sürpriz" bir gündem maddesi oldu.
Bloomberg'in yeni raporuna göre, Sony'nin PlayStation bölümünün çalışanları duyuruyu hayretle karşılayanlar arasında yer aldı. Sektördeki bazı isimler, Japon devinin oyun departmanındaki personelin çoğunun yaklaşmakta olan ortaklığın farkında olmadığını çünkü Microsoft ile yapılan görüşmelerin doğrudan Sony'nin Japonya'daki üst yönetimi tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyor.
Bulut üzerinden oyun akışı hizmetleri adına ortak bir çalışma için Sony ve Amazon arasında başlayan görüşmeler, iki şirketin ticari şartlarda anlaşamaması üzerine başarısız olmuştu. Bunun ardından Sony, geçtiğimiz yıl rotasını Microsoft'a çevirerek oyun akışı servisine güç verecek olan bulut teknolojisi üzerinde müzakerelere başladı.
Sony'nin çevrimiçi oyun hizmeti olan PlayStation Network, şu anda Amazon Web Hizmetleri sunucularında barındırılıyor. Bu sebeple Japon devin Amazon ile yaptığı görüşmelerde bir anlaşmaya varılamamış olmasının, Microsoft ile yapılan görüşmelerin arkasındaki esas sebep olduğu söylenebilir.
Bulut bilgisayarları üzerinden oyun akışının gelecekte oyun piyasasının önemli bir bileşeni olmasına kesin gözüyle bakılıyor ve dev firmalar yaklaşan "oyun akışı savaşları" için dev yatırımlar yapıyor. Google'ın Stadia oyun akışı hizmetinin duyurusuna yanıt veren Xbox başkanı Phil Spencer, bu yılki E3 etkinliğinde Microsoft'un kendi oyun akışını üstlenen Project xCloud'un büyüyeceği yönünde söz verdi.
Twitter üzerinde yayılan söylentiler, Amazon'un da bu savaşa katılacağını gündeme getiriyor ve endüstrideki analiz uzmanları Nintendo'nun da Microsoft'un teknolojisi olan Azure'u kendi oyun akışı hizmeti için kullanmaya çalıştığını öne sürüyor. Nintendo ile ilgili bu iddiaya temkinli yaklaşmak gerektiğini belirtmekte fayda var zira diğer söylentilerin aksine bu iddiaya destek çıkan bir başka kaynak bulunmuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın