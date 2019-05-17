Sony ve Microsoft'tan Oyun Akışı İşbirliği

Sony, bir sonraki konsolu PlayStation 5'in kendisi için olmasa da, oyun hizmeti için Microsoft'tan yardım alacak!

Sony ve Microsoft'tan Oyun Akışı İşbirliği

Microsoft, Sony'nin bir sonraki konsolunda çalışacak oyun akış hizmeti için yardımda bulunuyor. Microsoft'un başındaki Satya Nadella ve Sony'nin şu anki patronu Kenichiro Yoshida, oyun akış ve yapay zeka için kurdukları ortaklığı duyurdu.

Ortaklığı önemli yapan bir nokta, şu an birçok web sitesini ve akış hizmetini üzerinde çalıştıran Microsoft'un Azure bulut teknolojisi. İki firma, oyun ve içerik akış hizmetlerini Microsoft Azure üzerinden sunmayı planlıyor.

Bu değişikliğin nedeni, Sony'nin akış hizmeti PlayStation Now'a yönelik yeni bir teknoloji geliştirmek için yardım araması. Microsoft'un ise veri merkezi konusunda ciddi bir tecrübesi bulunuyor. Bu noktada Sony ve Microsoft'un karşısına dev bir rakip çıkacak gibi görünüyor: Google Statida.

Google'ın oyun hizmeti Stadia hazır olduğunda, Sony'yi tahtından edebilir ve Microsoft'un Project X Cloud'unu daha kalkışa geçmeden durdurabilir. Ortaklığın amaçlarından biri, bunun olmasını engellemek.

Ortaklıktan beklememeniz gereken şey ise ortak bir oyun donanımı. Yani PlayStation 5 tamamen Sony tarafından geliştirilecek ve bir sonraki Xbox, tamamen Microsoft tarafından üretilecek. Ortak olan, iki firmanın oyun akışı için kullandıkları sunucu alt yapısı olacak.

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