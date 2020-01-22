Bu İşlemciler, 2020'de 4G Telefonlara Girecek

5G gelse de 4G henüz ölmedi: Bu yeni Qualcomm işlemciler, 2020'nin orta ve üst seviye telefonlarına girecekler!

Bu İşlemciler, 2020'de 4G Telefonlara Girecek

2020'de daha fazla 5G'li telefon göreceğimiz kesin, ancak 4G'li telefonların bir anda ortadan kaybolmasını beklemeyin. Qualcomm, bu seneki üst ve orta seviye telefonlarda kullanılması muhtemel üç yeni yonga setini tanıttı.

Yeni Snapdragon 720G, 662 ve 460, Hindistan'daki telefonları hedefine alıyor. Bununla birlikte Qualcomm'a göre yeni işlemciler, ABD'de satılacak telefonlarda da kullanılabilir. Yeni yonga setlerinin işlevleri arasında yapay zeka desteği, 2520x1080 çözünürlük ve 800Mbps indirme hızı var. Bu indirme hızı, özellikle alt bantlardaki 5G'ye kıyasla oldukça iyi bir hız.

Basın bültenine göre yonga seti, 192 megapiksele kadar fotoğraflara da izin veriyor.

Şu sıralar piyasaya uygun fiyatlı 5G yonga setleri sürülüyor olsa da, henüz yaygınlaşmayan 5G ağları için hala emekleme günlerindeyiz. 5G'li telefonların 4G'li olanlara göre daha pahalı olduğunu düşünürsek, bütçesini zorlamak istemeyenlerin iş gören telefonları tercih etmeleri gayet normal.

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