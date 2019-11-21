Bu Konsept, Yeni Nesil Galaxy Fold'dan İpucu Veriyor

Samsung, şu an bir telefondan oluşan katlanabilen telefon yelpazesini önümüzdeki sene genişletmeyi planlıyor. Beklenen "Bloom" veya SM-F700F'nin yanında Samsung'un Galaxy Fold'un tam anlamıyla devamı olacak bir telefon daha hazırlayabileceği iddia ediliyor.
Yeni paylaşılan, resmi olmayan bir Galaxy Fold konsepti ise Galaxy Fold 2'nin tasarımının nasıl olabileceği hakkında fikir veriyor. Galaxy Fold'un yenilenmiş sürümünün nasıl görüneceğini tahmin etmek için henüz oldukça erken, ancak konsept halihazırdaki bazı işaretleri ele alınarak hazırlanmış. Örneğin telefonların yeni sürümlerinin ekran çerçevesinin küçüleceğine neredeyse kesin gözle bakabilirsiniz.
Bir elde göründen konsept, beklenen cihazın nasıl görüneceğini tahmin ediyor.
Elbette ilk bakışta görünmeyen değişiklikler de önemli. Samsung'un Galaxy Fold 2'nin sağlamlığına önem verdiği, yeni modelin daha sağlam olacağı söyleniyor. Buna ilave olarak kamera, ekran altına yerleştirilebilir ve bu sayede ekran üzerindeki deliğe ihtiyaç kalmayabilir.
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