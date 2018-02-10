Bu Sene Göreceğimiz Yeni Emojiler!
Bu sene cep telefonlarımıza 157 yeni emoji gelecek!
Cep telefonlarımıza yeni emojilerin gelme zamanı geldi. Ya da gelmek üzere diyebiliriz; bu senenin ilerleyen zamanlarında telefonlarımıza gelmesi neredeyse kesin olan 157 yeni emoji resmi olarak açıklandı.
Liste, doğrudan Unicode'dan geliyor. Unicode, telefonlarınızdan arkadaşlarınıza gönderdiğiniz yeni küçük suratlar çıkartmaktan sorumlu uluslararası kuruluş. Çok yakında, bu yeni açıklanan emojiler telefon OS yapımcıları ve sosyal medya siteleri tarafından kullanılmaya başlanacak.
Aşağıda görünenlerden bazılarını tanıyabilirsiniz çünkü geçen sene de potansiyel 130 yeni emojiyi görmüştük, ama şu anki liste, Google, Apple ve diğerleri tarafından kullanılmaya başlanacak olan resmi ve son liste.
Buradaki seçenekler arasında Soğuk Surat, Sıcak Surat, Parti Suratı, farklı ten renginde süper kahramanlar, bir korsan bayrağı ve 140 civarı daha emoji bulunuyor.
Resimlerde gördükleriniz, telefonunuzda göreceklerinizin tamamen aynısı olmayacak. Bu resimdekiler, Emojipedia'daki emoji uzmanları tarafından Unicode'un belirlediği parametreler içinde yapılmışlar. Firmalar, bu emojileri kendi tasarımlarına uyduracaklar, böylece günlük kullandığınız diğer emojilerle uyumlu görünecekler.
Bu yeni emojilerin ne zaman telefonunuza geleceği tam olarak bilinmiyor. Unicode, üreticilerin Haziran 2018 civarında bunları kullanmalarına izin verecek gibi görünüyor, ayrıca kullanmanız için Android P veya iOS12'yi beklemeniz gerekebilir.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın