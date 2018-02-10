Bu Sene Göreceğimiz Yeni Emojiler!

Bu sene cep telefonlarımıza 157 yeni emoji gelecek!

Bu sene göreceğimiz yeni emojiler!

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