Bu Tablet, PC ve Telefonlar Tatile Özel
Hazır yaz tatili de gelmişken, keyifle zaman geçirmek için bu cihazlara bir göz atın...
Reeder, yaz tatili için birbirinden güzel çözümleri ile karşınıza çıkıyor. Bu yıla damgasını vuran, fansız işlemcili W14i'yi taşınabilir iş istasyonu olarak kullanabilir, Reeder T8 tablet ile Google Play'in zengin içerikleri sayesinde sahilde keyif dolu dakikalar geçirebilir, P10S'in f/1.8 diyaframlı 16 Megapiksel kamerası ile anı ölümsüzleştirebilir ve P11 ile tarzınızı ortaya koyabilirsiniz.
Sadece 1.45 kg ağırlığındaki Reeder W14i ile tatilde nerede olursanız olun tüm işlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Intel'in fansız yeni nesil 14nm'lik işlemcisi ve 4 GB RAM ile donatılan Reeder W14i, sıcak yaz günlerinde bile ısınmadan yüksek performansta çalışmaya devam ediyor. Hem de bütün işlerinizi W14i'nin fansız yapısı sayesinde sessizce yapacaksınız.
Tatilde priz arama derdi W14i ile tarih oluyor. Reeder W14i, 10 saatlik kullanım süresi ile gün boyu elinizden düşmeyecek.
Sahilin keyfi Reeder T8 ile çıkar
Reeder'ın 8 inçlik canavarı T8, sahip olduğu güçlü donanımı ile en zorlu işlemlerin üstesinden kolayca geliyor ve yüksek grafikli oyunları akıcı bir şekilde oynatıyor. Sahil keyfinizi katlayacak olan Reeder T8, 4.5G bağlantısı sayesinde dünyadan kopmamanızı, sürekli çevrimiçi olmanızı sağlıyor.
En güncel Android 7.0 Nougat sürümü ve 2 GB RAM ile gelen T8 ile ister sahilde oyun oynayın, ister kitap okuyun, isterseniz de sosyal medyanın keyfini yüksek hızla yaşayın.
Tatilin olmazsa olmazı: Fotoğraf
Tatilde gittiğiniz, gezdiğiniz yerleri ölümsüzleştirmek en doğal hakkınız. Doğa harikalarını, denizi, güneşin batışını ve mehtabı kaliteli bir şekilde fotoğraflama konusunda, telefonunuzun kamerası ve diyafram genişliği büyük önem taşıyor.
P10S'in f/1.8 diyafram açıklığına sahip 16 Megapiksel kamerası ile tatilde doya doya kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. P10S'in, 8 Megapiksel ön kamerası ile arkadaşlarınız veya aileniz ile çekildiğiniz Selfie'lerin tadı bu yaz bir başka olacak.
P10S'in 64 GB dahili depolama birimi sayesinde çektiğiniz tüm fotoğraf ve videoları telefonunuzda depolayabilirsiniz. microSD desteği sayesinde dosyalarınızı hafıza kartında da saklayabilirsiniz.
Yaz gecelerinde tarzına güvenenlere Reeder P11 Black
Zarafetin performans ile buluştuğu Reeder P11 Black, yaz gecelerinde tarzını ortaya koymak isteyenlerin tercihi. Metal kasası ve şık tasarımı ile göz kamaştıran Reeder P11, güçlü donanımı sizleri bu yaz şaşırtacak.
Üst düzey performans sunan 8 çekirdekli işlemci, 3 GB RAM ve parmak izi okuyucusu ile gelen Reeder P11, 13 Megapiksellik kamerası ile bir telefondan beklenen her şeyi sunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın