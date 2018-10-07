Bu Telefon Kılıfı Görenleri Korkutuyor!
MobiLimb isimli bu telefon kılıfı, tam olarak korku hikayelerinden çıkma bir fikir!
Daha önce hiç telefonunuza bakıp "Kesinlikle bu telefonun kesik parmak görünümlü bir uzva ihtiyacı var!" diye düşündüğünüz oldu mu? Bunu biz de hiç düşünmemiştik. Ancak bu konuda fikrinizi değiştirirseniz, bu dahiyane fikriniz için MobiLimb adı verilen bir telefon kılıfı emrinize amade olarak bekliyor olacak.
İnsan-bilgisayar etkileşimi uzmanı Marc Teyssier tarafınndan tasarlanan bu kılıfın karakteristik özelliği, telefonunuza sizinle etkileşime girmesini sağlayacak bir uzuv eklemesi. Bu sayede klasik telefon bildirimlerine elveda diyorsunuz ve telefonunuz sizi bildirimlerinizden haberdar etmek için "dürtüyor".
Teyssier, bu konseptin nasıl çalıştığı hakkındaki soruları bir video ile yanıtlamayı tercih etmiş. Bu videoyu izledikten sonra bu konseptin en azından "ürkütücü" olduğunu söylemek işten değil. Videoda bu biyonik parmağın nasıl telefonun kendi başına hareket etmesini sağladığı ve nasıl yavaşça bileğinizin içini okşayarak size uyarı verdiğini izlemek itiraf etmeliyiz ki biraz rahatsız edici.
Yine de bu fikir sizin için eğlenceli ise ancak robotik görünümlü parmaktan da hoşnut değilseniz, iki farklı görünüm seçeneği daha sizi bekliyor. Bir kılıf, bu parmağı tüylü bir kuyruk görünümüne sokarak telefonunuza evcil bir görünüm katarken diğer bir kılıf ise MobiLimb'i kesik bir insan parmağı görünümüne sokuyor. Oldukça ürkütücü.
MobiLimb'in yetenekleri ise oldukça fazla. Oyun oynarken joystick olarak kullanabileceğiniz gibi, telefonu video izlemek için parmağın üzerinde konumlandırabiliyorsunuz. Bildirim aldığınızda ise MobiLimb sallanarak veya bir yüzeye tıklatarak sizi haberdar ediyor.
Bütün bu bilgilerin ışığında dahi MobiLimb'in neden var olduğundan emin değiliz ama bu konsept artık gerçek bir ürün. Şimdilik sadece onu görmezden gelmeniz veya onu satın alarak mobil hayatınıza farklı bir renk getirmeniz mümkün.
Doğan Kürşat Aktaş
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