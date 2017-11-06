Bu Telefonun Altı ve Üstü Bir!
Bu yeni konsept telefon, daha önce pek akla gelmeyen ilginç bir fikre sahip!
Tasarımcı Francois Bozec ve Julien Lanoy tarafından hayal edilen bir konsept telefon, sadece ince bir ekran çerçevesiyle yetinmiyor ve simetrik özellikleriyle fark oluşturuyor.
Gravity Phone adlı konsept, kendini Galaxy Note 8 ve iPhone X gibi en yeni telefonlardan ayıracak bazı özelliklere sahip. Öncelikle Gravity Phone alt ve üst tarafını birbirinden ayırmıyor (bununla birlikte ekran hala ön yüzde). Telefonu iki şekilde de tutup, kullanabiliyorsunuz. Telefon, elinize rahatlıkla oturmasını sağlayan bir kavise sahip.
Hayali cihazın etkileyici bir başka özelliği ise fotoğrafların hızla düzenlenebilmesi ve yatay / dikey mod arasında hızla geçiş yapılabilmesi. Çapraz duran ön kameralar ise derinliğe sahip selfie'ler oluşturmaya izin veriyor.
Telefon, özel yeteneklerini öne çıkaran Orion OS adlı bir işletim sistemiyle çalışıyor. Konsept cihaz, parmak izi sensörünü arka yüzünde barındırıyor.
Özetle konsept bazılarının hoşuna gidecek yeni fikirler getiriyor. Bunun yanında hali hazırda popüler olan bazı işlevleri de sunmayı sürdürüyor. Gravity'nin hem yenilikçi, hem de oturaklı bir konsept olduğu söylenebilir.
Zeynel A. Öztürk
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