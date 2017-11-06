Bu Telefonun Altı ve Üstü Bir!

Bu yeni konsept telefon, daha önce pek akla gelmeyen ilginç bir fikre sahip!

Bu Telefonun Altı ve Üstü Bir!

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