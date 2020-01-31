Bu Uygulama Kapalı Mekanlarda Yolunuzu Bulduracak

Telefonlarımızdaki navigasyon işlevi, ister yürürken, ister bisiklet sürerken veya araba kullanırken, bizleri gitmek istediğimiz yere ulaştırıyor. En azından yolculuğumuzun önemli bir bölümünde bize yardımcı oluyor.
Bugünkü navigasyon uygulamaları sizi gitmek istediğiniz yerin önüne kadar bırakıyor, ancak gelecekte gitmek istediğiniz yere, örneğin ofisteki masanızdan, havaalanı veya otel kapısına kadar götürebilecek.
Here Technologies, Las Vegas'taki CES 2020'de bu teknoloji hakkında bilgiler verdi. Sizi kapalı alanlarda gitmek istediğiniz yere götürecek işlevin Here WeGo uygulamasına gelecek bir güncellemeyle kullanıma sunulması bekleniyor.
Google Maps, Apple Maps gibi uygulamalar, birçok alışveriş merkezi, havaalanı gibi kapalı yerlerin iç düzenini gösterebiliyor ancak adım adım navigasyon işlevi sunmuyor. Here'ın teknolojisi ise sadece GPS'ten faydalanmıyor. GPS'in iç mekanlarda konumu belirlemekte zorlandığı ve çoğu zaman isabetli olmadığı biliniyor. Bu yüzden uygulama, Wi-Fi ve bina içine yerleştirilmiş bulunan diğer "beacon" adlı noktalardan faydalanıyor.
Uygulama bu sayede asansöre nasıl gideceğinizin yolunu çizebiliyor, sizi odadan odaya takip edebiliyor. Kapalı mekan navigasyonu, Here'ın daha önce taradığı yerlerde çalışıyor. Firma, şu an bazı alışveriş merkezlerini ve otelleri haritalarına eklemiş durumda.
Uygulama, CES'teki tanıtımda sorunsuz çalışsa da, gerçek hayatta oluşabilecek birçok farklı durum karşısında nasıl çalışacağı merak konusu. Yine de teknolojinin bir yerden ilk adımını atması gerek ve Here'da bunu yapıyor. Here'ın bu adımına benzer bir adım, muhtemelen çok yakında Google ve Apple tarafından da atılacaktır. Bu yüzden farklı navigasyon uygulamaları aramanıza muhtemelen gerek olmayacak.
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