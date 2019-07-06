Bu Yarış Arabası Yollara Çıkmaya Hazırlanıyor!
Radical Rapture, her ne kadar bir yarış arabası olsa da, Avrupa'da yasal olarak karayoluna da çıkacak! İşte Radical Rapture ve özellikleri...
- Ercan Uğurlu
Radical, sınır tanımayan bir otomobil şirketi. Özellikle yarış otomobilleri ile ünlü şirket, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de düzenlenen Goodwood Hız Festivali'nde yeni yarış otomobili Rapture'ı duyurdu. Şirketin ürettiği diğer otomobiller gibi hız tutkunlarına hitap eden bu otomobilin ise, diğerlerinden çok farklı bir yönü var.
Evet, oldukça hafif gövdesi, 100 km'ye 3 saniyede hızlanabilmesi, 350 beygir gücünde olması ve elbette adeta fişek gibi tasarımıyla görenlerin iştahını kabartan Radical Rapture'ın önemli özellikleri. Ancak onu diğer yarış arabalarından ayıran özelliği, yasal olarak yollara çıkabilmesi. Evet, Radical Rapture, yalnızca yarış pistlerinde değil, otoyollara da çıkabilecek.
Rapture'ın yollara çıkabilmesi için Avrupa'da onay alan Radical, bu gelişmeden oldukça umutlu. Bununla beraber şirket, Avrupa'nın ötesine de uzanmayı hedefliyor. Bu beklentileri gerçekleşir mi bilinmez, fakat yolu Avrupa'ya düşecek olanların Radical Rapture ile yollarda karşılaşmaları olası.
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