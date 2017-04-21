Bugüne Uyarlanmasını İstediğimiz 8 Klasik Oyun!
Bu unutulan 8 klasik oyunun modernleşerek geri döndüğünü görmek, hepimiz için büyük bir mutluluk olurdu!
Oyun tarihi, kaderine terk edilmiş, unutulmuş yapımlarla dolu. Ancak bazıları var ki, günümüze uyarlanmayı, yani en baştan üretilmeyi çoktan hak ettiler. İşte geri dönmek için bize adeta yalvaran 8 oyun.
Chase HQ
İlk olarak 1998'de yayınlanan oyunda polis memuru Tony Gibson'u yönetiyorsunuz. Ortağınız Raymond Broady ile ABD otoyollarını kat etmek ve haydutları suçüstü yakalamakla görevlisiniz.
Urban Chaos
Grand Theft Auto 3'ten tam bir sene önce çıkan Urban Chaos, açık dünya tabanlı bir Beat 'em up oyunuydu ve türü belirleyecek özelliklere sahipti.
Zool
Bir ninja karınca olan Zool, Commodore Amiga'nın Sonic ve Mario'yla yarışmasına olanak tanıdı. Henüz 3 boyutlu poligonların ve shader teknolojisinin ortaya çıkmadığı günlerde oyun, paralaks kaydırma ve ekran geçişleriyle sizi etkilemeye çalışıyordu...
Gregory Loses His Clock
Her yönden garip bir oyun olmayı başaran Gregory Loses His Clock, bir evin içindeki ilginç maceralarınızı ele alıyordu.
Pushover
Hoş bir domino-rally oyunu olan Pushover'da Colin Curly için bulmacaları çözmeye çalışıyordunuz.
Moonstone: A Hard Day's Knight
Mindscape tarafından geliştirilen oyun, dört oyuncunun sıra tabanlı olarak yaratıkları kesip öldürmesine olanak tanıyordu.
Interstate '76
1997'de Activision tarafından geliştirilen oyun, müzikleri ve hikayesiyle eşsiz bir deneyim sunuyordu.
Toki
Japonya'da "Juju Densetsu" adıyla bilinen Toki, 1989'da piyasaya sürüldü. Oyunda ağzından ateş topları atan özel maymun karakterinizle orman canavarlarını indirmeye çalışıyordunuz.
Zeynel A. Öztürk
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