Bulut bilişimle maliyetler düşüyor; operasyonel verim artıyor!

Microsoft Türkiye Azure & Hibrit Bulut Platformları Direktörü Cüneyt Batmaz'la son dönemde gündemden düşmeyen bulut bilişim sistemlerini ve bu sistemlerin işletmelere sağladığı avantajları konuştuk.

Bulut bilişimle maliyetler düşüyor!
Microsoft Türkiye Azure & Hibrit Bulut Platformları Direktörü Cüneyt Batmaz

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