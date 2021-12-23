Bunu da Gördük: COVID-19 Testini Hack'lediler!

Bir araştırmacı, evde yapılan bir COVID-19 testini hack'leyerek saçma sonuçlar çıkartmasını sağladı...

COVID-19 testini de hack'lediler!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Dualsense PC oyuncuları için hazır!

Ev-ofis güvenliği için bilinmesi gerekenler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Panasonic'ten Dünyanın En Hafif ve En Kompakt Sabit Lensli LCD Projektörü
Dünyanın ilk SMS Mesajı, NFT Olarak Küçük Bir Servet Karşılığında Satıldı!
Hangi iPhone Modellerinin iOS 16 Güncellemesini Alamayacağı Belli Oluyor!
Yılbaşı alışverişi yapacaklara 7 güvenlik önerisi
PUBG Global Championship 2021'in Şampiyonu Belli Oldu

 

 