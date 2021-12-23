Bunu da Gördük: COVID-19 Testini Hack'lediler!

Evde yapılan COVID-19 testleri, umduğunuz kadar güvenilir olmayabilir. En azından kararlı bir bilgisayar korsanının elinde bambaşka sonuçlar verebileceği kanıtlandı. The Verge'in haberine göre, F-Secure araştırmacısı Ken Gannon, Ellume'un Bluetooth bağlantılı burun sürüntü testinde bir açık keşfetti ve bu açıktan yararlanarak sonuçların değiştirilebileceğini gösterdi. Güvenlik açığı karmaşıktı, ancak yine de endişe vericiydi. Açıklamadan sonra firma, bu güvenlik açığını bir yama ile kapattı.
Gannon, Ellume'nin yanal akış test cihazının şirketin mobil uygulamasına gönderdiği Bluetooth trafiğini incelemek için bir Android cihazı kullandı. Araştırmacı, test sonuçlarını belirtmek için kullanılan trafiği saptadı ve sonucu değiştirmek için komut dosyaları yazdı.
Ellume, bu gelişmeler üzerine verileri incelemeyi ve değiştirmeyi zorlaştırdı. Şirket ayrıca yetkililerin ev testlerini doğrulamasına yardımcı olmak için bir portal oluşturuyor ve önceki tüm testlerin doğru olduğunu onayladı.
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