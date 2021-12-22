MacBook Pro'nun Çentiği Gözünüze mi Batıyor? Bu Uygulama Sizin İçin!

Apple'ın yeni MacBook Pro modelleri Mini-LED ekranlarla gelmiş, ancak aynı zamanda ekranda yer alan çentik sebebiyle kullanıcılar tarafından bir hayli tartışılmıştı. Tıpkı iPhone'larda olduğu gibi kamera kısmında genişçe bir çentiğe sahip MacBook Pro'lardaki bu çentikten aranızda memnun olmayanlar varsa, onlara güzel bir haberimiz var.
App Store'da ücretsiz olarak yayınlanan Notchmeister isimli bir uygulama, bu çentik alanını farklı efektlerle görünüşü daha eğlenceli bir forma sokabiliyor. Uygulamayı yükledikten sonra seçebileceğiniz farklı efektlerle çentik alanını özelleştirebiliyorsunuz.
Uygulamanın geliştiricisi The Iconfactory, Notchmeister'ı eğlenceli kılmak için fare ile etkiletişime geçmesini sağlamış. Böylece fare imlecini çentiğin altından geçirdiğinizde, çentik size efekt oyunları yapıyor. Uygulama, App Store'da büyük ilgi görmüş durumda. Notchmeister uygulamasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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