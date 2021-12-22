MacBook Pro'nun Çentiği Gözünüze mi Batıyor? Bu Uygulama Sizin İçin!

Karşısında bir çentik görmekten sıkılan MacBook Pro sahipleri için özel bir uygulama geliştirildi. Notchmeister isimli bu uygulama, çentiği sıkıcı olmaktan çıkarıyor!

  • Ercan Uğurlu
MacBook Pro Çentiğinden Sıkılanlara Yeni Uygulama

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