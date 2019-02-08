Bütçe Dostu Motorola G7 Serisi Tanıtıldı
Motorola, uygun fiyat seçenekleri ile dikkat çeken dört ayrı akıllı telefon modelini tanıttı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Moto G7, Motorola tarafından geçtiğimiz gün tanıtıldı ve akıllı telefon modeli yalnız gelmedi. Ocak ayı içerisinde Motorola'nın kendi elleriyle sızdırdığı model, beklendiği gibi yalnız gelmedi: Motorola G7'nin yanı sıra G7 Power, Moto G7 Play ve Moto G7 Plus modellerini de tanıttı.
Chicago merkezli şirketin giriş seviyesi akıllı telefon modelleri, Moto G6 serisinin yerini almak üzere geldi ve G7 ailesinin her bir üyesi 2019 yılının dikkat çeken bütçe dostu modellerinin arasına girmeye aday. Ancak Motorola'nın bu alanda rahat bir rekabet çıkaracağı söylenemez zira Moto G7, geçtiğimiz seneye göre 50 dolarlık bir fiyat artışı ile geliyor ve birçok Çinli markanın sunduğu seçenekler Moto serisini gölgede bırakabilecek özelliklere sahip.
Moto G7'nin tasarımı doğruyu söylemek gerekirse amiral gemisi modelleri ile aynı hatları taşıyor ve cihaz, bunu Full HD+ çözünürlüğündeki 6.2 inçlik ekranına borçlu. Üstelik bu büyük ekran hacmi, kompakt sayılabilecek bir gövdede bulunuyor. Bu, geçen senenin modeli olan Moto G6'nın 5.9 inç boyutundaki ekranına göre büyük bir ilerleme zira Moto G7, Moto G6'ya göre daha küçük ölçülere sahip bir gövde barındırıyor. Motorola'nın çentikli ekran tasarımı, telefonun ön yüzündeki gereksiz çerçeveleri kaldırarak daha geniş bir ekranın daha küçük bir gövdeye yerleştirilebilmesini sağlıyor.
Moto G7, 299 dolarlık fiyat etiketi ile dikkat çekiyor ve cihaz ABD üzerinde Walmart, Amazon, Best Buy ve B&H Photo gibi birçok dağıtıcı tarafından satılıyor olacak. Motorola, bu seçeneklere kısa bir süre içerisinde Google Fi, Repuclic Wireless ve Ting'in de katılacağını açıkladı. Birleşik Krallık'ta ise cihaz sadece Amazon üzerinden satılacak ve Moto G7, 1 Mart tarihinden itibaren raflardaki yerini almış olacak.
G7 Power ile G7 Play, tamamen farklı iki kullanıcı kitlesine yönelik iki farklı model niteliğinde. Bu iki modelin yanı sıra Moto G7 Plus ise sadece belirli birkaç ülkede satışa sunulacak.
G7 Power, 5.000mAh kapasiteli dev bataryası ile dikkat çekiyor ve Motorola, G7 Power için üç gün süren batarya ömrü vaat ediyor. Eğer bu doğruysa, şarj problemi yaşayan kullanıcılar için oldukça iyi bir seçeneğin doğduğunu söyleyebiliriz. Moto G7 Power, bu batarya ömrünü 6.2 inçlik dev ekrana rağmen sağlıyor olacak ancak bu dev ekran, daha büyük bir çentiğe sahip ve sadece HD+ çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca söylentilerin aksine cihaz 4GB yerine 3GB RAM'e sahip olacak. G7 Power, 249 dolarlık bir fiyat etiketi ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
G7 Play, Motorola'nın 2019'da sunduğu G serisinin en ucuz modeli konumunda. diğer modellerde olduğu gibi Snapdragon 632 işlemcisini ve arka yüzünde bir parmak izi okuyucusunu taşıyan telefon, diğer modellere göre iki zayıf nokta daha içeriyor: Cihaz, yalnızca 2GB RAM'e sahip ve cihazın HD+ çözünürlüğe sahip ekranı 5.7 inç boyutunda. Moto G7 Play, daha pahalı modellere kıyasla taşıdığı bu özellikler sayesinde oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olabiliyor. Moto G7 Play, 200 dolarlık bir fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Moto G7 Plus, geçtiğimiz gün Brezilya ve Meksika üzerinde satışa sunulması ile istisna oluşturan bir model. G7 Plus, Şubat ayının ortasında Avrupa'da da satışa sunulacak ancak ABD pazarında yer almayacak. Bu, Amerikalı kullanıcıları üzebilir zira G7 Plus, taşıdığı 16MP çözünürlüğe sahip kamerası ile fiyatına oranla en kaliteli kameralardan birine sahip olması ile dikkat çekiyor. Model ayrıca 27W gücünde TurboPower hızlı şarj seçeneğine ve diğer modellerde bulunan Snapdragon 632'ye kıyasla daha güçlü olan Snapdragon 636 ile geliyor. Bu özellikleri ile G7 Plus, G serisinin en üst seviyesinde konumlanıyor ve yaklaşık 269 Pound değerinde fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
Motorola, dört ayrı model çıkararak çoğu kişi için gereksiz sayılabilecek bir işe imza atıyor olabilir ancak dört ayrı modelin de hitap ettiği özel kullanıcı kitlelerinin bulunduğunu söyleyebiliriz.
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