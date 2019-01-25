Moto G7 Serisi Motorola Tarafından Sızdırıldı
Motorola, resmi internet sitesinde Moto G7 ve diğer G7 modelleri hakkında önemli bilgileri sızdırdı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Görünüşe bakılırsa Samsung, piyasaya çıkacak modellerini kendi elleriyle sızdıran tek firma değil. Motorola, dört ayrı modeline ait detayları kendi eliyle Motorla Brezilya'nın resmi sayfasında paylaştı.
Detaylar, CNET tarafından söz konusu resmi internet sayfasında fark edildikten kısa süre sonra kaldırıldı ancak Moto G7 serisinin teknik detayları, kısa sürede internet üzerinde yayıldı.
İlk olarak ortaya çıkan detay, Moto G7'nin yanı sıra Moto G7 Plus, Moto G7 Play ve Moto G7 Power modellerini de yakında raflarda görecek olmamız. Cihazların isimlerinin yanı sıra teknik detayları da Motorola tarafından sızdırıldı. Moto G7, 6.34 inç Full HD (2270 x 1080) çözünürlüğündeki ekranında su damlası şeklinde bir çentik taşıyacak. Cihaza orta seviye bir işlemci olan Snapdragon 632 güç verirken, cihaz 4GB RAM, 64GB depolama alanı ve arka yüzünde 12MP ve 5MP çözünürlüklü iki arka kamera taşıyacak. Cihazın ön yüzündeki çentikte ise 8MP çözünürlüklü ön kamera yer alacak.
Moto G7'nin teknik özellik tablosunda ayrıca bir parmak izi okuyucu ve 3.000mAh kapasiteli batarya da yer alıyor.
Plus, Power ve Play Modelleri de Partiye Katılıyor
Moto G7 Plus, G7 serisinin en üst modeli konumunda. Cihazda Snapdragon 632'ye kıyasla performans seviyesi biraz daha yüksek olan Snapdragon 636 bulunacak ve cihazın ön yüzünde 16MP ve 5MP olmak üzere çift ön kamera bulunacak.
Bu farklılıkların dışında Moto G7 Plus modelinin standart G7'ye göre başka bir farklılığı bulunmuyor. Serinin alt seviyesinde yer alacak G7 Power ve G7 Play modelleri ise birçok benzerliğe sahip fakat isimlerinden anlaşılacağı gibi her bir modelin serideki diğer modellere göre önemli bir farklılığa sahip olduğu görülüyor.
Moto G7 Play, 5.7 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak ve buna karşılık olarak Moto G7 Power daha büyük boyuttaki 6.2 inç ekranı ile boy gösterecek ancak iki ekran da HD+ (1512 x 720) çözünürlüğü destekleyecek. İki modelde de Snapdragon 632 işlemci, 32GB depolama alanı, MicroSD kart desteği, 8MP çözünürlüklü tek ön kamera, arka yüzünde birer parmak izi okuyucu bulunacak ve iki model de kutudan Android Pie ile çıkacak.
İki model arasındaki farklılıklar ise şu şekilde: Moto G7 Play'in arka yüzündeki 13MP çözünürlüklü tek kameraya karşı Moto G7 Power 12MP çözünürlüklü bir kameraya sahip. Moto G7 Play 2GB RAM'e sahip olurken Power 3GB RAM taşıyacak ve G7 Play, serinin diğer modellerinde bulunan aynı 3.000mAh kapasiteli bataryayı taşırken Moto G7 Power, 5.000mAh kapasiteli bataryası ile pil ömrü kategorisinde büyük bir avantaja sahip olacak.
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