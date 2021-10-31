Bütçe Dostu Router: Mercusys AC12

Eve interneti getirmeyi sağlayan modemler, evdeki tüm internet sorunları için yeterli olamayabiliyor. Bu nedenle farklı ağ ürünleri kullanılması gerekiyor. Örneğin, evde Wi-Fi'a bağlı cihaz sayısı fazlaysa, tüm cihazlara daha güçlü bir bağlantı için modeme bir router (yönlendirici) bağlanması çözüm olabiliyor. Böyle durumlar için bütçe dostu Mercusys markasının AC standardında, çift kanal desteği olan, ebeveyn kontrolü, misafir ağı oluşturma özellikleriyle daha güvenli bir ağ sağlayan AC12 model router'ı en uygun çözümler arasında yer alıyor.
Mercusys AC12, kolayca kurularak evdeki Wi-Fi bağlantısını daha güçlü, daha hızlı hale getirebiliyor ve daha fazla cihaza bağlantı desteği sunuyor. Çift kanal desteği olan ürün sayesinde fazla hız gerektirmeyen e-posta, web'te gezinti gibi işlemler 2.4 GHz kanalına yönlendirilirken, online oyun, film izleme gibi işlemler için 5 GHz kanalı ayrılıyor. Böylece ağ performansı düşmeden aynı anda farklı işlemler yapılabiliyor. 2x2 MIMO özelliği sayesinde ise daha fazla cihaza kablosuz iletim desteği sunuyor. Mercusys AC12, toplamda 1200 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor.
Daha geniş kapsama, daha güvenli bir ağ
AC12 model router, dört adet güçlü anteniyle evin her yerine Wi-Fi sinyallerini ulaştırabiliyor. Bu nedenle evinde Wi-Fi sinyal sorunu yaşayanlar da AC12 router'I kullanabilirler. Gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olan ürün, kullancılara Misafir Ağı oluşturma olanağı sunuyor. Böylece ağ adı ve şifresi paylaşılmadan eve gelen misafirler, Misafir Ağı üzerinden internete bağlanabiliyorlar. Bu da ev Wi-Fi ağının güvende kalması için önemli bir özellik.
Ayrıca Mercusys AC12'nin Ebeveyn Denetimi özelliğiyle anne-babalar çocuklarının internete erişimini sınırlandırabiliyor; kara listeler oluşturabiliyorlar. Bu da günümüzde anne-babaların önemli bir endişesi olan çocukların internette güvenliği konusuna çözüm sunuyor.
Bütçe dostu ağ markası olan Mercusys'in AC12 router'ının fiyatı 289 TL (KDV dahil).
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