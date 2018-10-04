Bütçe Dostu Samsung Cepler İçin İyi Haber!
Samsung'un orta ve alt segmente ait cihazlarına bir amiral gemisi özelliği daha geliyor!
Samsung'un orta ve alt seviyede kalan telefonlarına dair izlediği strateji son zamanlarda dikkat çekici bir biçimde değişti. Samsung, yakaladığı teknolojik gelişmeleri amiral gemisi modellerine saklamaktan vazgeçerek artık bütçe dostu seçeneklerine de bu yeni özellikleri yansıtmayı planlıyor.
Samsung'un amiral gemisi telefonlarından diğer cihazlarına taşıdığı özelliklerin arasına bir yenisi eklendi: Kablosuz şarj.
Güney Kore'de ortaya çıkan bir rapora göre Samsung Ekim ayının ilerleyen günlerinde düşük fiyatlı bir kablosuz şarj aletini satışa sunacak. Bu yeni kablosuz şarj aletinin ortaya çıkış sebebi ise düşük bütçe ile orta veya alt düzeyde bir Samsung telefon alan kullanıcıların bunun yanında söz konusu kablosuz şarj aletine de daha fazla kolaylıkla ulaşma imkânı bulabilmeleri. Şu an için Samsung markalı iki kablosuz şarj aleti satışta ve bu Wireless Charger Duo ile Stand isimli şarj aletlerinin fiyatları sırasıyla 150 ve 70 dolar. Bu seçenekler ucuz bir telefon alan bir kullanıcıya hitap etmiyor. Samsung ise bu durumun farkında olarak bu yeni ve daha ucuz seçenekle alt seviye telefon alan müşterilerine kablosuz şarj özelliğini sunabilmeyi amaçlıyor.
Bir Samsung yetkilisinden alıntı yapan bu raporda kablosuz şarjın Samsung'un gözünde uygun fiyatlı modellere taşınacak bir sonraki özellik olduğu belirtiliyor. Bu ise Gelecek Samsung Galaxy A ve Samsung Galaxy J modellerinin kablosuz şarj özelliğine sahip olabileceği anlamına geliyor.
Bunun yanında Samsung'un muhtemel yeni kablosuz şarj cihazının 20000 Won fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bu ise yaklaşık 20 dolara denk geliyor. Görece çok daha düşük bir fiyatla gelmesine rağmen bu cihaz Samsung'un satışa sunduğu diğer cihazlarla aynı kapasite değerlerine sahip olacak ve hatta hızlı şarj özelliğini bile destekleyebilecek. Öyle ki, bu şarj standının pahalı Samsung kablosuz şarj aletlerinde bulunan 10W değerindeki güç çıkışına dahi sahip olabileceği söyleniyor. Yani bu kablosuz şarj aleti, şimdi satışta bulunan Samsung amiral gemilerini dahi destekliyor olabilir. Bu, fiyatı göz önüne alındığında bu kablosuz şarj aletinin tüm kullanıcılara hitap edebileceğini gösteriyor.
Samsung, daha önce de bahsettiğimiz gibi yeni teknolojiler için orta segment cihazlarında öncelik verme stratejisini uygulamaya başladı. Yeni Galaxy A7, arka tarafında üç kamera taşıyan ilk Samsung telefon oldu ve Samsung'un bir adım ileri giderek dört arka kameralı bir model çıkaracağı dahi iddia ediliyor. Bunun Güney Koreli teknoloji devinin daha uygun fiyattan rekabet etmek isteyen Çinli rakiplerine cevabı olduğu düşünülebilir.
Ayrıca Samsung, bu yılın sonuna doğru ekran içi parmak izi sensörü taşıyan bir akıllı telefon daha tanıtacak. Bu cihazın kablosuz şarj yeteneğine sahip olup olmayacağı da etkinlik tarihinde göreceğimiz detaylar arasında.
Doğan Kürşat Aktaş
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