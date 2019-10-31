Büyük Bir İsim Daha Twitch'ten Ayrılarak Mixer'a Geçiyor!
Ünlü bir yayıncı daha Twitch'ten ayrılarak Mixer'a geçiş yapıyor; Twitch kan kaybetmeye devam ediyor!
- Levent Öztürk
Bir başka büyük streamer daha Twitch'i terk ederek Mixer'a geçmiş bulunuyor. Destiny oyunu ile tanınan streamer Cory "Gothalion" Michael (veya KingGothalion) 29 Ekim'den itibaren sadece Mixer üzerinde yayın yapacağını duyurdu. Buradaki amacının sadece kanalı desteklemek olmadığını, bu "ortaklığın" aynı zamanda oyunculuğa genel olarak yardımcı olacağını söyledi. Microsoft gibi büyük bir ismin desteğine sahip olmanın yanı sıra "platform-seviyesinde girdi" sunacağını belirten Michael, artık çok daha fazlasını sunacağını söyledi. Daha önce geçiş yapan kişilerde olduğu gibi Mixer, ilk izleyicilere bir ay bedava üyelik sunuyor.
Daha önce Mixer'a geçen isimlerin arasında Shroud (Michael Grzesiek) ve yaklaşık üç ay önce geçiş yapan Ninja (Tyler Blevins) bulunuyor.
Bu geçişin şartları kamuya açıklanmış değil ancak en azından bedava üyelik kısmı, Gothalion ve diğer eski Twitch yayıncılarının finansal açıdan ve izleyici sayısı olarak bazı garantiler aldıklarını gösteriyor. Ancak pek çok açıdan bu anlaşmaların parasal olmayıp esneklikle ilgili olmaları da mümkün. Ninja'nın eşi ve menajeri Jessica Blevins, Twitch'in lisanslama anlaşmalarını sınırladığını ve genel olarak isteklere karşı tepkisiz olduğunu iddia etmişti. Başka bir deyiş ile büyük yayıncılar Mixer üzerinde daha fazla büyüme imkanları olduğunu düşünüyorlar ve bunun için kısa vadede izleyici kaybetme riskini almayı kabul edebiliyorlar.
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