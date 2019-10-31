Büyük Bir İsim Daha Twitch'ten Ayrılarak Mixer'a Geçiyor!

Ünlü bir yayıncı daha Twitch'ten ayrılarak Mixer'a geçiş yapıyor; Twitch kan kaybetmeye devam ediyor!

31 Ekim 2019 00:02

Levent Öztürk