Büyük Düşüş: Çin'den Gelen Haberler, Bitcoin Yatırımcısına Şok Yaşattı!

Bitcoin, Çin'den gelen haberler sonrasında büyük bir düşüş yaşadı. Çin Merkez Bankası'nın, ülkedeki bankaların yetkililerini kripto para birimleri hakkında görüşmek ve kısıtlamaları konuşmak için toplantıya çağırdığı haberi, Bitcoin'in tarihi düşüşlerinden birini yaşamasına yol açtı.
Toplantıya, Alipay gibi büyük dijital ödeme hizmetlerinin de katılacağı biliniyor. Toplantıda çıkacak kararın, Bitcoin gibi kripto paraların tamamen yasaklanmasına kadar uzanabileceği konuşulanlar arasında.
Son aylarda zaten çalkantılı bir dönem geçiren Bitcoin, bu haberin ardından 30.000 dolar seviyesine kadar gerileyerek, yatırımcısına büyük kayıplar yaşattı. Son iki saatte toparlanmaya çalışan Bitcoin, haber yayına hazırlanırken 31.600 dolar seviyesindeydi. Bu seviye bile, günlük değer kaybının yüzde 3'ün üzerinde olması anlamına geliyor.
Elon Musk'ın tweet'leriyle birlikte bir anda popüler olan Dogecoin ise, şu an için yüzde 14'ün üzerinde bir günlük kayıp yaşamış durumda. Böylece Dogecoin'in son 6 haftadaki değer kaybı yüzde 75'e yaklaşmış oluyor.
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