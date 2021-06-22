Büyük Düşüş: Çin'den Gelen Haberler, Bitcoin Yatırımcısına Şok Yaşattı!

Bitcoin ve Dogecoin gibi dijital para birimleri, Çin'den gelen kötü haberler sonrasında tarihi bir düşüş daha yaşadı. Özellikle Dogecoin'in değer kaybı inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda.