Son Zamanların Yükselen Değeri Dogecoin Nedir? Nasıl Satın Alınır?

Bir dijital para birimi olan Dogecoin, şu anda 0,077 dolar seviyesinde, bir aralar 0,087 dolara kadar yükselmişti. Şu anda piyasadaki en iyi 10. kripto para birimi olarak görünüyor. İlk başlarda şaka olsun diye üretilen bu para birimi bu yılın başından itibaren %1.250 değerlendi ve bu performansı ile Bitcoin ve Ethereum'u hız açısından geçti.
Dogecoin'in Arkasında Kimler Var?
Kripto para birimi Dogecoin, 2013'te Bitcoin'e "eğlenceli" ve "dostça" bir alternatif olarak başlatan IBM geliştiricisi Billy Markus ve Adobe veri bilimcisi Jackson Palmer tarafından ortaklaşa oluşturuldu. Aslında amaçları kripto para birimleri etrafındaki çevrimiçi çılgınlığı eleştirmekti.
Dogecoin, kendisi Litecoin üzerine kurulmuş olan Luckycoin protokolüne dayanıyor ve diğer birçok dijital para birimiyle aynı şekilde "madencilik" yöntemi ile üretilebiliyor. En popüler kripto para birimlerinin arzı sınırlı iken Dogecoin arzı fiilen sınırsız. Bugüne kadar Dogecoin, sosyal medya platformlarındaki içerik oluşturuculara küçük miktarlarda para vermek için kullanıldı.
Dogecoin fiyatı neden yükseliyor?
Kasım ayından bu yana, kripto para birimlerinin değeri sürekli artıyor. En ünlü kripto para birimi olan Bitcoin 50.000 dolar seviyesine yaklaştı. Bitcoin'in birim fiyatı yükselince, diğer kripto para birimleri de bu trendi izliyor ve yükseliyor. Bununla birlikte, Dogecoin'in yükselen değeri, büyük ölçüde bir grup yüksek profilli figürün sosyal medya faaliyetlerine bağlanabilir. 4 Şubat'ta Elon Musk, Twitter'a "Dogecoin, halkın kripto parasıdır" diye bir mesaj gönderdikten sonra, Dogecoin'in fiyatı %50 arttı.
Dogecoin nereden alınır?
Ne yazık ki, tüm kripto para borsaları Dogecoin işlemlerini desteklemiyor, bu nedenle platform seçiminiz sınırlı. Binance ve Kraken, Dogecoin'i sunan en büyük iki borsa, ancak para birimi bir dizi küçük sağlayıcıdan da satın alınabiliyor.
Bununla birlikte, Dogecoin'e önemli meblağlarda yatırım yapmayı düşünen herkes bunu dikkatli yapmalı. Kripto para birimleri herkesin bildiği gibi çok "oynak", bu da önemli kayıpları karşılayamayan herkes için riskli bir yatırım anlamına gelir. Dahası, Dogecoin projesinin başta bir şaka olarak oluşturulmuş olması, fiyat kazanımlarının sağlam temellere bağlı olmadığı anlamına geliyor, yani fiyatı desteklemek için çok az içsel değer var.
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