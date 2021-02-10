Son Zamanların Yükselen Değeri Dogecoin Nedir? Nasıl Satın Alınır?

Kripto para birimi Dogecoin'in (DOGE) değeri, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ve rapçi Snoop Dogg'un sosyal medya paylaşımları ile yeni zirvelere yükseldi. Peki ama nedir bu Dogecoin dedikleri; nasıl satın alınır? Dogecoin güvenli mi?