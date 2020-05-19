Büyük PlayStation 5 Etkinliğinin Tarihi Kesinleşti (Gibi)

Sony, PlayStation 5 için büyük bir tanıtım etkinliği planlıyor. Daha da iyisi, bu etkinliğin tarihi çok ama çok yakınımızda olabilir...

19 Mayıs 2020 20:00

Levent Öztürk