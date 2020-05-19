Büyük PlayStation 5 Etkinliğinin Tarihi Kesinleşti (Gibi)

Sony, PlayStation 5 için büyük bir tanıtım etkinliği planlıyor. Daha da iyisi, bu etkinliğin tarihi çok ama çok yakınımızda olabilir...

  • Levent Öztürk
Büyük PS5 tanıtımı, 4 Haziran'da olabilir
Guerilla Games / Valve

Görünene göre PlayStation 5'e ilk bakışımız çok uzakta olmayabilir. Yeni bir haber, 4 Haziran kadar yakın bir tarihte ilk PS5 oyun tanıtımı görülebilir. Sony, bu tarihte bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor.

Anonim kalmak şartı ile VentureBeat'e konuşan bir kaynak, Sony'nin Haziranın ilk iki haftası içerisinde ve büyük ihtimalle 4 Haziran'da büyük bir PS5 tanıtım etkinliği planladığını ve bu etkinlikte hem birinci taraf hem de Sony'nin güvenilir ortaklarından üçüncü taraf oyunların tanıtılacağını söyledi. Belirsiz olan şey ise, Sony'nin PlayStation 5 donanımının gösterip göstermeyeceği. En azından, donanım konusunda bazı detayların sergilenmesini bekleyebiliriz. Buna, PS5'in son tasarımı da dahil. Bununla beraber, konsolun, en kötü ihtimalle Sony'nin Ağustos'taki "State of Play" etkinliğine hazır olacağı da iddia ediliyor.

Bu söylentiler bir süredir zaten internette dolanıyordu. İlk olarak Mayıs ayında, Sony'nin sıradaki etkinliği hakkında haberler gelmeye başlamıştı.

Lojistik açısından Haziranın başlarındaki bir etkinliğin mantıklı olduğu söylenebilir. Firma, COVID-19 salgınını fiziksel etkinlik planlarını bozmadan önce da muhtemelen bu tarihte bir tanıtım yapmayı planlıyordu.

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