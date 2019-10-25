Büyük Windows 10 Güncellemesinin Tarihi Belli Oldu!
Windows 10'un sıradaki büyük güncellemesinin yayınlanacağı tarih, büyük oranda kesinleşti!
Windows 10'un sıradaki büyük güncellemesi olan Kasım güncellemesi, tamamlanmak üzere. Microsoft'un güncellemeyi 12 Kasım'da yayınlayabileceğini duymuştuk, şimdi bu ihtimali biraz daha güçlendi.
Windows Latest'e göre Microsoft, Kasım 2019 güncellemesini MSDN üyelerine dağıtmaya başladı. Windows 10 Kasım 2019'un hem tüketici, hem de iş sürümleri şu an MSDN üzerinden indirilebiliyor. Bunun anlamı, dağıtılan sürümün geliştiricilere sunulacak kadar kararlı olması ve herkese açılmasının çok yakın olması.
Microsoft'ta bağlantıları bulunan Windows Central'ın baş editörü Zac Bowden, daha önce Kasım 2019 güncellemesinin yayınlanma tarihinin 12 Kasım olacağını söylemişti. Yeni gelen bilgiler, bu iddia ile uyumlu görünüyor.
Windows 10 Kasım 2019 güncellemesi, büyük yeni işlevler sunmayacak, bunun yerine bir dizi performans geliştirmesi ve Windows 10'un işleyişini iyileştirecek ayarlamalarla gelecek. Microsoft için güncellemenin sorun çıkarmaması önemli, çünkü son zamanlarda Windows 10'un her büyük güncellemesi, yanında birkaç sorunla geliyor. Kasım 2019'da benzer sorunlar tekrarlanırsa, Windows 10'un ve Microsoft'un itibarı zedelenebilir.
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