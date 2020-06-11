Büyüleyici bir an! Drone ile 64 bin kaplumbağa görüntülendi!

İnsanlara doğanın oldukça harika olduğunu hatırlatmaya gerek yok. Pembe manta vatozları, yunuslar, donmuş göl dalgaları vb. liste uzayıp gidiyor. Bu listeye şimdi de yeşil deniz kaplumbağaları katılıyor.
Queensland Hükümeti kısa bir süre önce, Raine Adası kıyılarında yuvalanmış binlerce yeşil deniz kaplumbağasının Queensland Çevre Twitter hesabında, insanların göreceği en muhteşem manzaralardan biri olarak adlandırdığı görüntüleri çekti.
Araştırmacılar Şimdiye Kadar Yeşil Deniz Kaplumbağalarının Nüfus Sayımını Yapıyordu
2019'un Aralık ayında araştırmacılar, Büyük Bariyer Resifi'nin dış kenarında bulunan, yaklaşık 32 hektarlık bir bitki örtüsü mercanlı Raine Adası'nda yüzen yeşil kaplumbağaları drone ile görüntüledi.
Yakalanan görüntülerde, Raine Adası'ndaki kayalıklarında yuvalanan, ya yumurta bırakmak için kıyıya gelmeyi bekleyen ya da halihazırda karada bekleyen tahmini 64 bin yeşil deniz kaplumbağası bulunuyor.
Bu, Adanın Yaşam Alanını Korumayı ve Restore Etmeyi Amaçlayan Raine Adası Kurtarma Projesinin Bir Parçasıdır
Yeşil deniz kaplumbağaları zamansız avcılık, kaçak avcılık , kaplumbağa dışlayıcı cihazları, kirlilik, balıkçı ağları gibi bir çok faktöre bağlı olarak tehdit altındaki bir türdür. Bu nedenle bilim insanları, türlerin hayatta kalmasına yardımcı olmak umuduyla nüfuslarını yakından takip ediyorlar.
Çevre ve Bilim Bölümü (DES)'de görevli Dr. Andrew Dunstan "Önceki nüfus araştırmaları, kumsalda yuva yaparken yeşil kaplumbağaların kabuğunun aşağısında beyaz bir şerit boyama ile yapılıyordu. Boya toksik değildir ve birkaç gün içinde yıkanır." dedi.
Drone Görüntüleri, Yeşil Deniz Kaplumbağalarının Tam Sayısını Belirleme Umuduyla Toplandı
Araştırmacılar Videoya Dayanarak, Raine Adası Bölgesinde Yaklaşık 64.000 Yeşil Deniz Kaplumbağası Olduğunu Tahmin Ediyor
Dr. Andrew Dunstan sözlerine şu şekilde devam ediyor: "Küçük bir tekneden daha sonra boyalı ve boyanmamış kaplumbağaları saydık, ancak gözler boyasız bir kaplumbağadan daha çok parlak beyaz çizgili bir kaplumbağaya çevriliyor ve bu da önyargılı sayımlara neden oluyor. Sert havalarda küçük bir tekneden binlerce boyalı ve boyasız kaplumbağayı doğru saymaya çalışmak zordu. Kaplumbağalar için bir drone kullanmak daha kolay, daha güvenli, çok daha doğru verilerle kalıcı olabilir."
Drone görüntüleri bir laboratuvarda kare kare analiz edildi ve bu şekilde minimum gözlemci hatası olduğundan emin olundu. Araştırmacılar, adada yuva yapmayı bekleyen yaklaşık 64.000 yeşil deniz kaplumbağası olduğunu videolara göre tahmin ettiler.
Raine Adası, Yeşil Deniz Kaplumbağalarının Yumurtalarını Bırakmak için Geldikleri Anahtar Yuvalama Yerlerinden Biri
Geliştirilmiş doğruluğun yanı sıra, drone ile sayım artık çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor, bu da sahada çok değerli zaman tasarrufu sağlıyor ve süreçteki doğa üzerindeki potansiyel etkileri en aza indiriliyor.
Raine Adası'ndaki yuvalama alanları, dünyanın en büyük yeşil kaplumbağa toplaması olarak kabul edilir ve bu nedenle drone görüntüleri de bu harika görüntüye güzel bir bakış getiriyor.
İşte Aralık 2019'da Yakalanan Deniz Kaplumbağalarının Muhteşem Görüntüsünün Videosu
This is some of the most spectacular vision you will ever see - our new eye in the sky has captured 64,000 turtles off the coast of Raine Island, north-west of Cairns.
More: https://t.co/76WPkfoRSG pic.twitter.com/HC7tZjVbZV— Queensland Environment (@QldEnvironment) June 9, 2020
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