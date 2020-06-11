Büyüleyici bir an! Drone ile 64 bin kaplumbağa görüntülendi!

Bilim insanları 64 bin yeşil deniz kaplumbağa topluluğunun çarpıcı görüntülerini yakalamak için drone kullandı ve ortaya harika görüntüler çıktı. İşte Raine Adası'ndaki yüzen yeşil kaplumbağalarının renkli görüntüleri...