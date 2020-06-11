Dünya'nın En Temiz Havası Nerede? Bilim İnsanları, Cevabı Verdi

Bilim insanları, Dünya'daki gerçekten temiz ve saf havanın nerede bulunduğunu açıkladı. İşte Dünya üzerinde, havası en temiz olan yer...

  • Levent Öztürk
Dünya'nın en temiz havası nerede?

Görünene göre eğer gerçekten temiz bir hava solumak istiyorsanız, gidebileceğiniz en iyi yer Antarktika'yı çevreleyen Güney Okyanusu'ndaki bir bölge olmalı. Ancak bu bilginin verildiği araştırmada araştırmacıların belirttikleri üzere eğer bu havanın temiz kalmasını istiyorsak, yapabileceğimiz en iyi şey o bölgeden uzak durmak. Çünkü oradaki havanın temizliğinin arkasında yatan sebep, insan aktivitesininin bulunmaması.

Colorado Eyalet Üniversitesi'nden bir grup iklim bilimci, insan aktivitesinin ve endüstrinin yaydığı parçacıkların ne kadar uzağa yayıldığını görmek istedi ve bu amaçla bir gemi ile Tazmanya'dan Güney Okyanusu'na ilerleyerek farklı noktalarda atmosferdeki parçacıkları ölçtüler.

Bu ölçümler, okyanusun yüzeyine dokunan ve atmosferde yaklaşık 20 kilometreye kadar yükselen sınır katmanından yapıldı. Bilim insanları, okyanus üzerindeki alçak bulutları besleyen sınır katmanındaki havanın insan kirliliği ve diğer aktiviteler kaynaklı parçacıklardan tamamen temiz olduğunu buldular.

Araştırmacıların belirttiklerine göre Dünya üzerinde insanların etkisini yaşamayan bir yer bulmak oldukça zor ve bu da Güney Okyanusu'nun hemen üzerindeki havayı diğer kıtaların kirinden korunmuş nadir bölgelerden biri yapıyor.

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