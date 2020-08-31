Buz Kütlelerinin Kaybolma Hızı, Dünya İçin Büyük Tehlike Olabilir

Cryosphere dergisindeki yeni bir rapora göre, 1994 ve 2017 yılları arasında Dünya'nın buz örtüsünden, buzullarından ve dağlarından muazzam bir şekilde 28 trilyon ton buz kayboldu. Dünya genelindeki bu erimenin boyutu araştırmanın yazarları tarafından "sarsıcı" olarak tanımlanıyor ve buz kaybının devam etmesinin deniz seviyelerinde yıkıcı bir yükselişe sebep olacağı konusunda bir kez daha uyarı yapılıyor.
University College London, Leeds Üniversitesi ve Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, son birkaç on yıl içerisinde küresel olarak buz kapsamının değişimini belirlemek için uydu verilerini incelediler. The Guardian ile konuşan araştırma yazarı Andrew Shepherd, daha önce yapılan araştırmaların Antarktik veya Grönland gibi sadece buzların eridiği belirli bölgeleri incelediğini, ancak bu araştırmanın küresel olarak buz kaybına bakan ilk araştırma olduğunu söyledi. Ancak Shepherd ve çalışma arkadaşları analizlerinin ortaya çıkartacağı sonuca hazır değillerdi: "Bulduğumuz şey bizi afallattı."
Sonuçlara göre 1990'lardan bu yana buz kaybının hızı %57 artarak yıllık 0,8 trilyon tondan 1,2 trilyon tona yükseldi. Araştırmanın kapsadığı son 23 yıl içerisinde yaklaşık 7,6 trilyon ton Arktik deniz buzu kaybolurken, Antarktik buz sahanlığından 6,5 trilyon ton buz, dağ buzullarından 6,2 trilyon ton ve Grönland buz örtüsünden 3,8 trilyon ton buz kayboldu. Ayrıca Antarktik buz örtüsü de 2,5 trilyon ton kaybetti ve 0,9 trilyon ton Güney Okyanusu deniz buzu da kayboldu.
Bu buz kayıplarının çok büyük bir kısmının artan hava sıcaklığından ve geri kalanının da artan okyanus sıcaklığından kaynaklandığı düşünülüyor. Bu bulguların ışığında araştırmacılar "Dünya'nın buz kaybının büyük bir kısmının küresel ısınmanın direkt bir sonucu olduğu görülüyor" cümlesini yazıyorlar.
Beyaz buz kaybolurken ve altındaki koyu renkli su ve toprak ortaya çıkarken, Dünya da Güneş ışınlarını uzaya geri yansıtma yeteneğini kaybediyor. Bunun yerine Güneş ışınlarının daha büyük bir kısmı gezegenimiz tarafından emiliyor ve bu da gezegenin daha da fazla ısınmasına sebep oluyor.
Tabii ki bir diğer problem de yükselen deniz seviyeleri oluyor. Araştırmanın yazarlarının belirttiğine göre 23 yıllık araştırma süresindeki buz kaybı şu ana kadar deniz seviyesinin 35 milimetre yükselmesine sebep oldu.
Shepherd şöyle diyor: "Deniz seviyesinin arttığı her santimetre, yaklaşık olarak bir milyon kişinin alçaktaki vatanlarını kaybetmesi anlamına geliyor."
Her ne kadar araştırma sadece 2017 yılına kadar olan verileri incelemiş olsa da, daha yakın dönemlerde yaşanan Kanada'daki iki buzulun kaybı ve Grönland buz örtüsünün yaşadığı büyük kayıplar, durumun daha da kötüye gideceğini ve hızlı bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini gösteriyor.
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