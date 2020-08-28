Fall Guys, Tüm Zamanların En Çok İndirilen PS Plus Oyunu Oldu

Şu an tüm yayıncılar tek bir oyun oynuyor, o da Fall Guys. Kısa bir süre önce oyun dünyasına düşen Fall Guys, şu an rekorlar kırıyor. Fazlasıyla eğlenceli, ancak yumuşak yüzünden anlaşılamayacak kadar da rekabetçi bir Battle Royale oyunu olan Fall Guys, oyun sırasında arkadaşları birbirine düşürüyor, sevgilileri ayırıyor ama bu sırada fazlasıyla da eğlendiriyor.
PlayStation 4 ve PC platformlarında erişimde olan Full Guys, şimdiden rekorlar kırmış durumda. Sony, yaptığı açıklama ile Fall Guys'ın PS Plus üzerinden şu ana kadar en çok indirilen oyun olduğunu açıkladı. Elbette bunda oyunun PS Plus üzerinde tamamen ücretsiz olmasının da etkisi büyük. Arkadaşlarıyla beraber biraz eğlenceli vakit geçirmek isteyen PlayStation Plus aboneleri şu sıra hemen bu oyunu indirebiliyor.
As of today, @FallGuysGame is the most downloaded PS Plus game of all time on a global basis. Congrats to @Mediatonic! pic.twitter.com/jgXK8JGhFc— PlayStation Europe (@PlayStationEU) August 26, 2020
Sony, ayrıca resmi PlayStation Avrupa twitter hesabı üzerinden de Fall Guys'ın yapımcısı Mediatonic'e de teşekkürlerini iletmeyi ihmal etmemiş.
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