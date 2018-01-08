Byton'dan Elektrikli SUV Geliyor

Elektrikli araç fırtınasına dahil olan bir şirket daha, CES 2018'de yaptığı şov ile ortaya çıktı!

Byton'dan elektrikli SUV geliyor

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