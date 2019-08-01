Çalınan Facebook Hesabının İşaretleri

Facebook hesabınızın ele geçtiğinden şüpheleniyorsanız, bundan nasıl emin olabilirsiniz?

Ele Geçen Facebook Hesabının İşaretleri

Facebook'u kullanıyorsanız, sosyal ağ ile paylaştığınız verilerin miktarı çoğu zaman hiç de az değil. Bu nedenle hesabınızın hack'lenmesi gibi durumlara karşı bilinçli olmanızda fayda var. Güçlü bir parola, telefonunuzu kaybetmeniz gibi durumlara karşı sizi korumakta yeterli olmayabilir.

İşte Facebook hesabınızın ele geçip geçmediğini anlamanın yolları.

Tanınmayan Oturum Açmalar için Bildirim Alın

Facebook'un sağ üst köşesindeki küçük ok simgesine tıklayın ve Ayarlar'ı açın. Burada sol taraftan Güvenlik ve Oturum Açma'ya tıklayın. Şimdi Ek güvenlik > Tanınmayan oturum açmalar için bildirim alın yolunu izleyin ve seçenekleri görmek için Düzenle'ye tıklayın.

Telefonunuza bildirim alabileceğiniz gibi, eposta da alabilir veya her ikisini de alabilirsiniz. Değişiklikleri yapın ve Değişiklikleri Kaydet'e tıklayın.

Bunun sadece bilgi vermeye yönelik bir işlev olduğunu, oturum açmayı engellemediğini söyleyelim.

Oturum Açma Konumlarına Bakın

Ayarlar > Güvenlik ve Oturum Açma > Oturum Açtığınız Yerler yolunu izleyin. Şu an oturum açılan konumları Şimdi etkin işaretiyle birlikte göreceksiniz. Burada tanımlayamadığınız bir oturum varsa, oturum adına tıklayın ve Ben değilim > Hesabı güvene al yolunu izleyin.

Not: Bu liste IP tabanlı olduğundan bazen yanlış bilgiler gösterebiliyor, yani çok güvenilir olmayabilir. Örneğin İstanbul'da yaşamanıza rağmen ve bir güvenlik sorunulu olmamasına rağmen listede başka illerden giriş yapmış gibi görebilirsiniz.

Hack'lenen Hesabın İşaretleri

Hesabınızın hack'lenmesi, her zaman parolanızın ele geçmesi anlamına gelmeyebilir. Kişisel bilgilerinizin değiştirilmiş olması, tanımadığınız insanlara arkadaş olmanız, hesabınızdan mesajlar gönderilmesi, zaman tünelinde tanımadığınız gönderilerin bulunması, hesabınıza birinin eriştiğinin işareti olabilir.

Facebook'u Hemen Bilgilendirin

Facebook, hack'lenen hesapları bildirmeye yönelik araçlar sunuyor. facebook.com/hacked adresine gidin ve hesabınızın neden ele geçtiğini düşündüğünüzü Facebook'a söyleyin.

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