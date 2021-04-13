Çalışanların Şifre Derdi Son Buluyor!

Şirketler veri ve şifre güvenliğini yeniden ele alıyor. Kurumsal bir çalışanın ortalama 27 farklı uygulamada kimlik doğrulama yapması gerektiğini ve geleneksel şifrelerin de birçok dezavantajı olduğunu belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, çalışanların şifresiz kimlik doğrulama çözümlerine geçişinin hızlanacağını dile getiriyor.