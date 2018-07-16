Call of Duty: Black Ops 4 Beta Test Başlıyor

Beklenen oyun Call of Duty: Black Ops 4 sonunda geliyor. Yeni oyunun Beta tarihi açıklandı. Peki, oyun önce hangi platforma gelecek?

Call of Duty: Black Ops 4 Beta test başlıyor

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