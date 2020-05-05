Call of Duty: Mobile'ın Yeni Sezonu Vahşi Batı Temasıyla Başlıyor

Call of Duty: Mobile'ın benzersiz bir vahşi batı temalı 6. Sezonu olan ''Bir Zamanlar Rust'da'' (Once Upon a Time in Rust) güncellemesi Android ve iOS üzerinden artık erişilebilir durumda.
Yeni sezonla birlikte oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler ise şu şekilde;
- Bir Zamanlar Rust'ta Savaş Bileti (Battle Pass),
- Ghost için kovboy ve Seraph için Desperada kıyafetleri,
- Outlaw keskin nişancı tüfeği ve Wild West MSMC dahil yeni silahlar,
- Ücretsiz savaş biletinde yeni operator yeteneği; Annihilator (Black Ops 4'ten),
Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvası 30 Nisan'da başlıyor.
Üç yeni çok oyunculu oyun modu
- Kill Confirmed
- Capture The Flag
- 1v1 Duel
- İki yeni çok oyunculu harita: Rust ve Saloon,
- Gold Rush ve Rust the Dust dahil yeni etkinlikler,
- Mağazadan ulaşılabilir yeni ürünler,
- Çeşitli kullanıcı arayüzü güncellemeleri, silah dengesi ve oyun optimizasyonları.
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