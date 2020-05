Call of Duty: Mobile'ın Yeni Sezonu Vahşi Batı Temasıyla Başlıyor

Call of Duty: Mobile'ın benzersiz bir vahşi batı temalı 6. Sezonu olan ''Bir Zamanlar Rust'da'' (Once Upon a Time in Rust) güncellemesi Android ve iOS üzerinden artık erişilebilir durumda.