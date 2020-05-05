Call of Duty: Mobile'ın Yeni Sezonu Vahşi Batı Temasıyla Başlıyor

Call of Duty: Mobile'ın benzersiz bir vahşi batı temalı 6. Sezonu olan ''Bir Zamanlar Rust'da'' (Once Upon a Time in Rust) güncellemesi Android ve iOS üzerinden artık erişilebilir durumda.

Call of Duty: Mobile'a Vahşi Batı Teması!

Call of Duty: Mobile'ın benzersiz bir vahşi batı temalı 6. Sezonu olan ''Bir Zamanlar Rust'da'' (Once Upon a Time in Rust) güncellemesi Android ve iOS üzerinden artık erişilebilir durumda.

Yeni sezonla birlikte oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler ise şu şekilde;

  • Bir Zamanlar Rust'ta Savaş Bileti (Battle Pass),
  • Ghost için kovboy ve Seraph için Desperada kıyafetleri,
  • Outlaw keskin nişancı tüfeği ve Wild West MSMC dahil yeni silahlar,
  • Ücretsiz savaş biletinde yeni operator yeteneği; Annihilator (Black Ops 4'ten),

Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvası 30 Nisan'da başlıyor.

Üç yeni çok oyunculu oyun modu

  • Kill Confirmed
  • Capture The Flag
  • 1v1 Duel
  • İki yeni çok oyunculu harita: Rust ve Saloon,
  • Gold Rush ve Rust the Dust dahil yeni etkinlikler,
  • Mağazadan ulaşılabilir yeni ürünler,
  • Çeşitli kullanıcı arayüzü güncellemeleri, silah dengesi ve oyun optimizasyonları.
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