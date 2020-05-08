Call of Duty: Warzone'da Nasıl Avantaj Sağlanır?

Call of Duty: Warzone yayınlandığı ilk haftalardan itibaren kısa süre içinde 50 milyonun üzerinde oyuncusu ile en çok oynanan PC oyunlarından birine dönüştü. Oynaması ücretsiz olan bu oyun, 150 oyuncuya kadar alabilen, gelmiş geçmiş en büyük Call of Duty savaş meydanında dinamik ve çılgınca bir Battle Royale oyun deneyimi yaşatıyor.
Call of Duty: Warzone teçhizat toplamayı kolaylaştırırken size savaş esnasında tamamlanacak, agresif oyun tarzını ve harita üzerinde gezinmeyi ödüllendiren yeni görevler vererek devasa savaş meydanlarını yeniden tanımlıyor. Ayrıca öldüğünüzde savaş sona ermiyor. Ekip arkadaşlarınız sizi hayata döndüremese bile Gulag'a yollanıyorsunuz ve burada, yenilgiye uğratılmış başka bir savaşçıya karşı teke tek bir mücadele vererek ekibinizin yanına dönme şansını yakalıyorsunuz. İster Verdansk ister Gulag'da olun, yüksek FPS gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarır ve oyunu kazandıracak atışı yapma şansınızı artırır.
Call of Duty: Warzone'daki çatışmalar göz açıp kapayıncaya kadar bitebilir. Bu yüzden her türlü avantajı değerlendirmeniz hayati önem taşır. Tecrübeli bir profesyonel veya acemi bir Battle Royale oyuncusu da olsanız yüksek FPS'li oyundan çeşitli avantajlar sağlayabilirsiniz.
Call of Duty: Warzone Oynarken Saniye Başına Kare Sayısının (FPS) Yüksek Olması Neden Önemlidir?
Daha Akıcı Animasyonlar:
Oyuncular Call of Duty: Warzone'da hızlı hareket eder. İster mevzide bekliyor ister köşelerin ardına göz atıyor olun, yüksek yenileme hızına sahip bir ekranla birlikte yüksek FPS, asıl ihtiyacınız olan noktalarda ekranda ne olup bittiğini daha iyi anlamanızı sağlar ve daha net bir görüntü ortaya koyar. Ayrıca artırılmış kare sayısı ile sağlanan akıcı hareketler sayesinde daha düzgün nişan alabilmek için daha çok zamanınız olur. Böylece koşan hedefleri daha kolay takip edebilirsiniz. 240 FPS/Hz hızında ekrana 4 kat fazla veri gönderilir ve böylece daha keskin nişan alabilme şansınız da 4'e katlanır!
Dikkat Dağıtan Efektleri Azaltın
Sıcak çatışmalarda atik davranmak çok önemlidir. Yırtılma ve gölgelenme gibi dikkat dağıtan efektleri göz ardı etmek, hayati önem taşıyan milisaniyeleri kaybetmenize neden olarak içinde bulunduğunuz durumu doğru algılayabilme yetinizi etkileyebilir. Yüksek Hz'li ekranla birlikte yüksek FPS bu dikkat dağıtan efektleri gözle görülür derecede düşürerek gölge kopya ve yırtılma etkisini azaltır. Dikkat dağıtan efektlerin azalmasıyla birlikte doğru hedeflere nişan aldığınızdan emin olabilirsiniz.
Oyuncuları Daha Erken Görün:
Milisaniyelerin önemli olduğu anlarda rakibinizi yarım saniye önce görebilmek size savaşta avantaj sağlayabilir. Yüksek FPS ile bilgisayarınızın ortalama sistemsel gecikmesi düşürülerek hareketleriniz ve oyunda olup bitenler monitörünüze daha hızlı yansıtılır. Düşük sistemsel gecikme, tepki sürenizi kısaltmanıza yardımcı olarak Call of Duty: Warzone gibi aksiyonun hız kesmediği bir oyunda fare ve klavye girdilerinizin daha hızlı algılandığı hissiyatını verir.
Yüksek FPS'nin neden önemli olduğu hakkında daha fazla bilgi için ayrıntılı teknik bilgiler içeren "E-sporda Yüksek FPS Neden Önemlidir?" makalemize göz atın
Savaşa Hazırlık: 144+ FPS ile Rekabetçi Oyun
Bu 150 kişilik Battle Royale oyununda hazır olmanın ilk adımı, yüksek FPS'li oyun için doğru donanım ve ayarlara sahip olmaktır. Call of Duty: Warzone çeşitli ayrıntılarla dolu, işlenmesi oldukça zor olabilen geniş bir açık dünya haritasına sahiptir. Yukarıda bahsi geçen tüm bu avantajlardan faydalanabilmek için yüksek FPS'lere ulaşmanızı sağlayacak güçlü bir GPU'ya ihtiyacınız vardır.
Activision, Call of Duty: Warzone için yakın zamanda yayınladığı rekabetçi donanım özelliklerinde yüksek ayarlar için GeForce RTX 2070 SUPER ekran kartını önerdi. Bu güçlü GPU sayesinde Verdansk'taki savaşlarınızın büyük bir bölümünü 144'ün üzerinde FPS ile yapacaksınız.
Call of Duty: Warzone Ayarları 240 FPS İçin Nasıl Optimize Edilir?
Rekabetçi ayarlar sayesinde FPS'yi artırarak 240 FPS'ye ulaşmaya çalışabilirsiniz. NVIDIA kontrol panelinde görüntü keskinleştirme ile birlikte aşağıda Prosettings.net sitesinden aldığımız ayarların rekabetçi oyun için en iyi kombinasyon olduğunu gördük. 240 FPS'ye ulaşıp ulaşamayacağınız oyunda o an ne olup bittiğine, oyununuzun sürümüne ve genel PC donanım özelliklerinize göre değişecektir. Rekabetçi ayarlar için görüntü kalitesinden de feragat etmek gerekiyor: Gölgeler daha az gerçekçi ve daha köşeli olacak, yansımaların doğruluk payı düşecek ve patlamaların kalitesi azaltılacaktır.
Görüntü kalitesinin düşmesini umursamıyor ve 240 FPS'ye ulaşmayı hedefliyorsanız birlikte Call of Duty: Warzone ayarlarına bir göz atalım:
Sistemsel gecikmeyi düşürdüğü için daima Tam Ekran modunu açmayı unutmayın. Bu özelliklerden bazıları kişisel tercih olduğu için dilediğiniz gibi ayar yapmakta serbestsiniz! Görüntü oluşturma ölçeğinin %90 olarak ayarlandığını da belirtmeden geçmeyelim. Bu şekilde görüntü kalitesinden bir miktar feragat ederek ufak bir performans artışı sağlayabilirsiniz. Ancak kontrol panelinden görüntü keskinleştirmeyi açarak görüntü kalitesindeki her türlü düşüşü giderebilirsiniz.
NVIDIA Kontrol Paneli'nden görüntü keskinleştirme nasıl açılır?
1. Kontrol Paneli'ni açın (masaüstünde sağ tıklayıp ardından NVIDIA Kontrol Paneli'ni seçin)
2. "3B ayarlarını yönet" öğesini seçin
3. "Program Ayarları" öğesini seçin
a. Call of Duty: Modern Warfare'i seçin (listede yoksa "Sadece bu bilgisayarda bulunan programları göster" seçeneğinin yanındaki işareti kaldırın veya "Ekle" seçeneğine tıklayın)
4. En güncel GeForce Game Ready Sürücümüzü kullanarak varsayılan ayarlarla Görüntü Keskinleştirmeyi açın
5. Ardından ayarlarınızı uygulayın ve oyunu yeniden başlatın.
Yukarıda bahsi geçen ayarları kullanarak tekrar oyuna girdiğinizde FPS'nizde sağlam bir artış olduğunu göreceksiniz. Elde edeceğiniz kare sayısı makinenizin donanımına göre değişecektir. Bu yüzden maksimum performans elde etmek için gereksiz hizmetleri sonlandırdığınızdan, performansı düşüren programları kapattığınızdan ve CPU, RAM ve GPU'nuzda hız aşırtma yaptığınızdan emin olun.
FPS Oyun Kazandırır
Yukarıda bahsi geçen avantajlar üzerine düşündükten sonra bunların yüksek FPS'li oyunla aralarındaki bağlantıyı görmek adına hem Fortnite hem de PUBG'deki Öldürme/Ölme oranlarını inceledik. Bulduklarımız hakkında daha fazla bilgi için Battle Royale oyunlarını yüksek FPS'de oynama hakkındaki makalemize göz atabilirsiniz.
Aşağıdaki tablodan da görebileceğiniz üzere, hafta sonları birkaç el oyun oynayan biri veya hevesli bir profesyonel de olsanız, oyun oynamak için ne kadar süre harcadığınızdan bağımsız olarak performans ve FPS artışı doğru orantılıdır.
Tüm bu bilgilere şöyle bir göz gezdirdiğimizde daha yüksek FPS'nin Call of Duty: Warzone gibi Battle Royale oyunlarında potansiyelinizi en üst noktaya ulaştıracağına dair net bir bağlantı görülüyor.
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