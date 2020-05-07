HyperX Yeni OMEN Masaüstü Bilgisayarlarının Tek Bellek Sağlayıcısı Oldu

HyperX ve HP, oyunculara yüksek kaliteli bellekler sunma amacıyla yaptıkları iş birliğini OMEN 25L ve 30L masaüstü bilgisayar modellerinde de sürdürüyor.

HyperX, OMEN'e Güç Verecek!

Kingston Technology Company, Inc.'nin oyunculara yönelik bölümü olan HyperX bugün, HP'nin yeni OMEN masaüstü bilgisayarları ve sistem yenilemeleri için yüksek performanslı bellek sağlayıcısı olduğunu duyurdu. HyperX FURY DDR4 RGB veya FURY DDR4 bellekler OMEN 25L ve OMEN 30L masaüstü bilgisayar modellerinde yer alacak. Bellekler istenildiği takdirde üst modellere de çıkarılabilecek.

"HyperX olarak yeni OMEN masaüstü bilgisayar modellerine oyuncu sınıfı yüksek performanslı bellekler sunmaktan heyecan duyuyoruz." diyen HyperX Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Larry Gonzales sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyun tutkunları her zaman en iyiyi talep ediyor. OMEN de oyuncuları memnun edecek kaliteli ve güvenilir bellekler sunarak bu talebi karşılıyor."

OMEN masaüstü bilgisayar modelleri 32 GB'a kadar HyperX FURY DDR4 RGB 3200Mhz belleklerle piyasaya sunulacak. Yüksek kalitesi, performansı, güvenilirliği ve stiliyle bilinen HyperX FURY DDR4 RGB bellekler, modül boyunca uzanan RGB aydınlatma ile şık ve etkileyici efektler sunuyor. Plug N Play otomatik hız aşırtma özelliğine sahip olan bellekler AMD Ryzen işlemcilerle birlikte kullanılmaya da hazır.

HyperX daha önce HP OMEN Obelisk masaüstü bilgisayar modelinin de ana bellek sağlayıcısı olduğunu duyurmuştu. OMEN 25L ve 30L masaüstü bilgisayar modellerindeki HyperX bellekler hakkında daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Tom Cruise, Elon Musk ve NASA'nın yardımı ile uzayda film çekecek
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon için yeni haber var mı?
7 Mayıs 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung Galaxy A10 cep telefonu dikkat çekiyor
8 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık ve cep telefonu fırsatı
Günün En çok Okunanları
İnternet Performansını Arttırmanın En Etkili Yolunu Anlattık: İşte Mesh!
Chrome, Beklenen Özelliğe Kavuşuyor: "Canlı Altyazı" Ne İşe Yarayacak?
Korona Virüsü'nün Sentetik Klonu Üretildi. Peki Bu Ne İşe Yarayacak?
Robot "Casus" Goril, Gerçek Gorillerin Arasına Girerse Neler Olabilir?
Core Web Vitals: Google'ın Yeni Site Hızı Test Aracı Hazır

 

 