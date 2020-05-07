HyperX Yeni OMEN Masaüstü Bilgisayarlarının Tek Bellek Sağlayıcısı Oldu

Kingston Technology Company, Inc.'nin oyunculara yönelik bölümü olan HyperX bugün, HP'nin yeni OMEN masaüstü bilgisayarları ve sistem yenilemeleri için yüksek performanslı bellek sağlayıcısı olduğunu duyurdu. HyperX FURY DDR4 RGB veya FURY DDR4 bellekler OMEN 25L ve OMEN 30L masaüstü bilgisayar modellerinde yer alacak. Bellekler istenildiği takdirde üst modellere de çıkarılabilecek.
"HyperX olarak yeni OMEN masaüstü bilgisayar modellerine oyuncu sınıfı yüksek performanslı bellekler sunmaktan heyecan duyuyoruz." diyen HyperX Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Larry Gonzales sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyun tutkunları her zaman en iyiyi talep ediyor. OMEN de oyuncuları memnun edecek kaliteli ve güvenilir bellekler sunarak bu talebi karşılıyor."
OMEN masaüstü bilgisayar modelleri 32 GB'a kadar HyperX FURY DDR4 RGB 3200Mhz belleklerle piyasaya sunulacak. Yüksek kalitesi, performansı, güvenilirliği ve stiliyle bilinen HyperX FURY DDR4 RGB bellekler, modül boyunca uzanan RGB aydınlatma ile şık ve etkileyici efektler sunuyor. Plug N Play otomatik hız aşırtma özelliğine sahip olan bellekler AMD Ryzen işlemcilerle birlikte kullanılmaya da hazır.
HyperX daha önce HP OMEN Obelisk masaüstü bilgisayar modelinin de ana bellek sağlayıcısı olduğunu duyurmuştu. OMEN 25L ve 30L masaüstü bilgisayar modellerindeki HyperX bellekler hakkında daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.
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