Call of Duty: WWII'den Rekor Satışlar!
Call of Duty: WWII, piyasaya çıkışının sadece 3 gün sonrasında, çok büyük bir başarı haberiyle gündemde...
Call of Duty: WWII, Activision'un yaklaşık verilerine göre üç günlük açılış hafta sonunda dünya çapında 500 milyon dolar kazanmayı başardı. Bu da onu yakın zamanda çıkan Thor: Ragnarok ve Wonder Woman gibi filmlerin ikisin toplamından daha popüler ve kazançlı yapıyor. Buna ek olarak, PlayStation 4'teki ilk gün dijital satışları da rekor kırdı.
Call of Duty: WWII, yaklaşık on yıldır seride İkinci Dünya Savaşı dönemini konu alan ilk oyun (Black Ops'taki birkaç görevi saymazsak), bunu en son yapan oyun Call of Duty: World at War'dı ve bize Nazi Zombi'leri ilk kez tanıtmıştı.
Eylül ayında, Activision CEO'su Hirshberg, oyuncuların gelecekte geçen Call of Duty oyunlarından bıkmış olabileceğini ve biraz fazla gelecek temalı oyun yaptıklarını itiraf etmişti. Call of Duty: WWII'nin bu satışları, CEO'nun düşüncesinin ne kadar doğru olduğunu, daha ilk günlerden kanıtlamış oldu.
H. Hüseyin Öztürk
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