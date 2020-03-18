Can Sıkan Windows 10 Ekranları Geri Döndü

Windows 10'un genellikle can sıkan bir tanıtım ekranı, son güncellemeyle birlikte geri döndü!

Can Sıkan Windows 10 Ekranları Geri Döndü

Microsoft, bilgisayarınızın ekranında bir anda beliren ve çoğu zaman can sıkan tanıtım ekranlarını yine kullanmaya başladı. Firma, son Windows 10 güncellemesiyle gelen ekranların aslında can sıkmadığını düşünüyor.

Windows 10 kullanıcıları, son güncellemeleri yükledikten sonra çıkan "Windows'tan daha da fazlasını alın" başlıklı ekrandan yakınıyorlar. Windows 10'u ilk açtığınızda çıkan tanıtım ekranına benzeyen ekran, Microsoft hesabınızı açtıktan sonra kullanabileceğiniz Your Phone, Windows Hello, Office 365 ve OneDrive gibi hizmetleri size hatırlatıyor.

Görünen tanıtım ekranı aslında yeni değil. Mayıs 2018 güncellemesiyle birlikte ortaya çıkan bu ekran, Windows 10'u yükledikten sonraki ilk açılışta görünüyordu.

Microsoft, bu "bildirimlerin" can sıkmadığını ve Windows 10'un işlevlerini tanıtmayı amaçladığını söylüyor. Firmaya göre bildirimler "şimdilik geç" düğmesine tıklayarak geçilebiliyor. Ancak bu, bildirimin bir dahaki açılışta veya bir sonraki güncelleme yüklemesinden sonra tekrar görüneceği anlamına geliyor.

Neyse ki bu bildirimleri Ayarlar > Bildirimler ve işlemler yolunu izleyerek "Windows'tan en iyi şekilde yararlanmak için cihazımı ayarlamayı bitirebileceğim yolları öner" seçeneğini devre dışı bırakarak tamamen kapatabiliyorsunuz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 20 Mart 2020 kataloğunda uygun fiyatla HP Notebook sürprizi
MEB duyurdu: Sürücü kursu sınavları ertelendi
19 Mart 2020 A101 kataloğunda neler var? İşte teknolojik ürünler
NBA oyuncusu Rudy Gobert'te Corona Virüs tespit edildi
Günün En çok Okunanları
Netflix Party ile Aynı Anda Netlfix İzleyin
Can Sıkan Windows 10 Ekranları Geri Döndü
Microsoft Edge, Bu Haberle Canınızı Sıkabilir
Microsoft ve Apple, Corona Nedeniyle Mağazalarını Kapattı
Windows 10, Sonunda Yıllar Önce Koyduğu Hedefe Ulaştı

 

 