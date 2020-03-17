Mac Pro Nasıl Tamir Edilir? Galiba Bunu Apple da Bilmiyor

18 kiloluk bir Mac Pro bozulursa başınıza neler gelebilir? Görünüşe göre Apple'ın da, bu konu hakkında pek bir fikri yok.

  • Levent Öztürk
Mac Pro tamirini galiba Apple da bilmiyor

Apple Insider'ın bir haberine göre Apple, bozulmuş Mac Pro'nuzu nasıl tamir edeceğini pek  bilmiyor. Sitenin açıkladığına göre Apple'ın çalışanlarının büyük bir kısmı, pyasaya çıkışının üzerinden üç ay geçmiş olmasına rağmen halen Mac Pro problemleri ile nasıl başa çıkılacağı konusunda eğitim almış değiller. Hatta cihazla karşılaşan çalışanlardan birinin, nasıl açacağını bile bilmediği ve güç bağlantısı için Thunderbolt girişlerinden birine USB-C şarj kablosu takmayı denediği iddia ediliyor.

Bu bilgi eksikliği, Apple Insider'ın Mac Pro'yu etkileyen bir sorun hakkında firma ile iletişime geçmesi ardından bariz bir şekilde görülür hale gelmiş.

Konuştukları ilk görevli Mac Pro sorunları ile ilgilenmek için yetkin değildi ve kendilerini, muhtemelen Mac Pro problemleri ile ilgilenmek için özel olarak kurulmuş bir "uzman ekibe" yönlendirdi. Ancak bu ekip de yardımcı olamadı. Konu hakkında bilgisi olmayan pek çok yardım temsilcisi ile görüştükten sonra en sonunda 18 kilogramlık cihazı bir Apple Store'a götürmeleri önerildi. Ancak bu noktadan sonra da olaylar gelişmeye devam etti.

Haberde belirtilene göre cihazı mağazaya taşırken, "daha önce bir 2019 Mac Pro'nun müşteri tarafından getirildiğini görmemiş çalışanların bakışları altında bir çalışan yardımcı olmak için kapıya koştu." Ancak karşılaşılan ilk Genius Bar çalışanı, mağazada bir Mac Pro güç kablosu bulunmadığı için cihazı standart bir güç kablosu ile çalıştırmayı denedi. Daha sonra bu durum, yukarıda bahsi geçen olayın yaşanmasına ve çalışanın, Thunderbolt girişlerinden birine bir USB-C takmasına yol açtı.

Pek çok teknisyen sorunu bulmayı başaramadıktan sonra durum bir üst destek seviyesine yükseltildi ve o zamandan beri "anlamsız önerilerin dışında bir çözüm olmadan (Apple çalışanları) sorunu çözmeye çalışırlarken makine Apple Store'da beklemeye" devam ediyor.

Bu durumun sadece Apple Insider ekibinin başına gelmemiş olması da oldukça yüksek bir ihtimal. Haberde belirtilene göre bu olay sonrasında Apple Insider, en büyük Apple satış mağazalarının Mac Pro eğitimini tamamlayan sadece bir ya da iki çalışanları olduğunu ve bazı küçük mağazalarda bu sayının 0 olduğunu öğrenmiş.

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