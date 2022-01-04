Canon, Artık Üst Seviye DSLR Fotoğraf Makineleri Üretmeyecek!

Fotoğraf makinesi devi Canon, DSLR fotoğraf makinelerinde yolun sonuna geldi. Şirket artık üst seviye DSLR fotoğraf makinesi üretmeyecek ve onun yerine aynasız fotoğraf makinelerine ağırlık verecek.
Canon Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Fujio Mitarai, Japon gazetesi Yomiuru Shimbun'a verdiği röportajda aynasız kameralara geçişin hızlandığını söylerken bundan sonra üst seviye DSLR fotoğraf makinesi üretmeyeceklerini de doğruladı.
Aslında Canon'un bu hamlesi pek de şaşırtıcı değil. Zira son 10 yıl içinde aynasız fotoğraf makinelerin dönüşümüne şahit olduk. Öte yandan Canon'un rakibi Sony de 2021 yılının başlarında DSLR üretimini sonlandırmıştı. Ancak Canon, Sony kadar ileri gitmiyor. Mitarai, Canon'un DSLR üretimini amiral gemisi düzeyinde sonlandıracağını söylüyor. Yani şirket talep olursa, daha düşük kalitede DSLR'lar geliştirmeye devam edecek.
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