ASUS, PBT Doubleshot Tuş Başlığı Setini Duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG RX anahtarları için PBT Doubleshot Tuş Başlığı setini duyurdu. Övgü kazanan ROG RX Optik Mekanik Anahtarlar bu yeni set ile bir üst seviyeye taşınıyor. ROG RX optik mekanik anahtarlara sahip klavyelerle uyumlu olan bu yeni tuş başlıkları, benzersiz bir his ve uzun ömürlü dayanıklılık için birinci sınıf polibütilen tereflatat (PBT) adlı termoplastik malzemeden üretildi. Gelecekten ilham alan kusursuz ROG sembolleri ve her tuşta aydınlatma imkanı veren yarı saydam kaplama ile benzersiz bir görünüm elde ediliyor.
Olağanüstü dayanıklılık: Çok güçlü PBT tuş başlıkları birinci sınıf his ve üstün dayanıklılık sunuyor
Sağlam bir yazı hissi ve uzun ömürlü dayanıklılık için yüksek kaliteli PBT malzemesiyle üretilen bu birinci sınıf tuş başlıkları ayrıca yüzey aşınmasına ve parlamaya karşı son derece dirençli ve uzun süre yeni hissini koruyor.
Aydınlatmaya hazır: Çift döküm kalıplı başlıklar aydınlatmanın parlamasına izin veriyor
Hassas çift döküm kalıp süreci sayesinde tuş başlıkları yarı saydam bir yapıya kavuşuyor. Kusursuz ROG sembolleri ve kesintisiz aydınlatma, ROG hissini sonuna kadar veren benzersiz bir estetik görünüm oluşturuyor.
ROG RX anahtarlarına sahip klavyeler için: Tam oturması için hassas bir şekilde üretildi
ROG PBT Doubleshot Tuş Başlığı Seti, ROG RX anahtarlara sahip tüm klavyelerle uyumlu. Pakette yer alan özel ROG tuş başlığı çıkarma aracıyla kurulum son derece kolay.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın