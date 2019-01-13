Canon'un 8K EOS R Modeli, Geliştirme Aşamasında
Canon adına konuşan bir yetkili, EOS R hakkındaki iddiayı doğruladı!
CES 2019 fuarı sonlanırken, Las Vegas'ta düzenlenen fuarda yeni kamera modellerine dair duyuruların eksikliği çok konuşuldu. Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi sessiz bir tavır takınmayı tercih eden firmalar, CES 2019'un video kameraları ve fotoğraf makineleri açısından oldukça sessiz geçmesine sebep oldu. Ancak CES'te konuşan bir Canon yetkilisinin verdiği müjde, bu derin sessizliği bozdu.
Canon Inc. firmasının ürün pazarlamasının başında yer alan Yoshiyuki Mizoguchi'ye göre video kaydı, EOS R kamera sistemlerinin gelişrmesinde büyük bir rol oynuyor. Mizoguchi, bu sebeple 8K çözünürlüğünde bir kamera geliştirme hedefinin Canon'un yol haritasında bulunduğunu açıkladı.
"(...) ve video kaydına sadece kamera perspektifinden bakmıyoruz. Bu sebeple daha iyi video çekmek için RF lenslerini nasıl daha iyi üretebileceğimizi anlamaya çalışıyoruz. Örneğin, RF 24-105mm f/4L lensi, Nano USM teknolojisini kullanan ilk L-serisi lensti, bu da video kaydı sırasında kameranın sessiz ve pürüzsüz bir şekilde otomatik odak ayarını yapabilmesini sağlıyordu."
Birçok kamera üreticisi, aynasız kamera sistemlerinde 4K'yı bir standart haline getirmiş olsa da Canon'un bu konuda oldukça yavaş davrandığı söylenilebilir. İlk yüksek çözünürlüklü video kaydı yapabilen kamera modeli olan EOS M50'yi 2018'in başında tanıtan Japonyalı firma, bu sebeple 4K partisine en geç katılan firmalardan biri olarak hatırlanıyordu. Canon EOS R tam çerçeveli aynasız kamera modeline 4K video kamera özelliği eklenmiş olsa da birçok kullanıcı Canon'un bu modelinin videoları 1.8x oranında kırpması ve maksimum kare hızının 30fps olmasından şikayetçiydi.
Yine de Mizoguchi'nin söyledikleri doğru ise, Canon 8K video kaydı özelliğini sunan ilk şirketlerin arasında yer alabilir. Bu ise firma adına büyük bir değişimin habercisi, zira Canon, Sony'nin elinde bulundurduğu "inovasyon lokomotifi" konumunu elde etmek istiyor olabilir.
Görüşme sırasında Mizoguchi ayrıca Canon'un "yüksek arz" sebebiyle DSLR modellerinin geliştirilmesine ağırlık vereceğini söyledi. Bunun firmanın 5D Mark IV, 6D Mark II ve EOS 80D gibi modellerine geçtiğimiz Noel sezonunda gösterilen yoğun ilginin bir sonucu olduğu düşünülüyor. Bu, Canon EOS-1 D X Mark III modelinin bu sene içerisinde gelmesini merakla bekleyenler için de iyi bir haber.
Mizoguchi, 8K EOS R kamerasını müjdelemiş olsa da ne zaman tanıtılacağı ise henüz bir sır olarak saklamayı tercih etti.
Doğan Kürşat Aktaş
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