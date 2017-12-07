Canvas Infinity Pro: Çift Ön Kameralı Telefon
Herkes telefonunun arkasına çift kamera yerleştirmeye başlamışken, Hindistan'ın 1 numaralı cep devi, tam tersini yaparak öne çift kamera yerleştirdi!
Hindistan'ın önde gelen telefon üreticilerinden Micromax son akıllı telefonu Canvas Infinity Pro'yu tanıttı. Selef model Canvas Infinity ise geçtiğimiz ağustos ayında tanıtılmıştı. Yalnızca Hindistan'a özel olarak tanıtılan Canvas Infinity Pro, 18:9 boyutlu ekranı, inceltilmiş kenar çerçeveleri ve çift ön kamera dizilimiyle dikkat çekiyor.
5.7 inç boyutunda bir ekranın sahibi olan Canvas Infinity Pro, 18:9 görüntü oranında HD+, yani 1440x720 piksel görüntü sunuyor.
Canvas Infinity Pro teknik özellikleri
Android 7.1 işletim sistemini çalıştıran Canvas Infinity Pro, Qualcomm Snapdragon 430 işlemciden güç alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanının da sahibi olan telefon, Adreno 505 grafik birimini taşıyor. Telefonun hafızasını microSD kart yoluyla 128 GB daha genişletebilmeniz mümkün.
Canvas Infinity Pro, ön yüzünde çift kamera taşıyor. 20 MP ve 8 MP lenslerden oluşan çift kamera dizilimi, böylece özellikle selfie'ler için önemli olacak. Ön kamerada LED flaşın bulunduğu bilgisini de verelim. Telefonun ana kamerası ise 16 MP olarak değerlendirilmiş. Burada tek kamera görüyoruz.
Canvas Infinity Pro, 3000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Bu oranla selef model Canvas Infinity'ye göre 100 mAh daha büyük bir batarya sunuyor. Son olarak Canvas Infinity Pro'da 4G VoLTE desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n , Bluetooth 4.2 ve GPS'in bulunduğunu da söyleyelim.
Micromax Canvas Infinity Pro fiyatı
Canvas Infinity Pro, 6 Aralık'tan itibaren siyah renkli modeliyle raflarda olacak. Fiyatı ise 13.999 Hindistan Rupisi olarak belirlenmiş durumda. Bunun direkt karşılığı ise 840 TL.
Ercan Uğurlu
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