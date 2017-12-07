Canvas Infinity Pro: Çift Ön Kameralı Telefon

Herkes telefonunun arkasına çift kamera yerleştirmeye başlamışken, Hindistan'ın 1 numaralı cep devi, tam tersini yaparak öne çift kamera yerleştirdi!

Canvas Infinity Pro: Çift Ön Kameralı Telefon

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