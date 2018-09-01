Casio Pro Trek Smart WSD F30 IFA'da Tanıtıldı
Casio'nun IFA 2018'de tanıttığı Pro Trek Smart WSD F30, üstün özellikler sunan gelişmiş bir Wear OS cihazı olarak öne çıkıyor.
Casio, yeni akıllı saatini IFA 2018'de duyurdu. Saat Wear OS yazılımı, askeri sınıf dayanıklı tasarımı ve bileğinize takılan bir cihazdan alabileceğiniz en iyi haritalama verisi ile geliyor.
Havalı bir isme sahip Pro Trek Smart WSD F30, geçen seneki WSD F20 üzerinde bir kaç güncelleme ile karşımıza çıkacağa benziyor. Saat, harita indirmenize olanak tanıyan çevrimiçi ve çevrimdışı haritalama verileriyle geliyor. Böylece, konumunuzu takip etmek için mobil veriye ihtiyacınız olmayacak.
Tasarım son saat ile birlikte daha da geliştirilse de ancak yine de bileğinizde çok fazla yer kaplayacak bir saat olduğu gerçeği değişmemiş. 3.9 mm daha dar ve 0.4 mm daha ince olan son jenerasyondan daha küçük, bunun dışındaki tasarım özellikleri henüz öğrenilemedi.
Saat, hangi versiyonu aldığınıza bağlı olarak siyah, mavi veya turuncu tasarımlı ögelere sahip olacak. Ayrıca Hole 19, MySwimPro, Zombies Run ve ViewRanger gibi saat için optimize edilmiş uygulamalar da var.
Pil ömrü en büyük geliştirme denebilir. Yeni Pro Trek Smart WSD F30 ile dışarıdayken normal kullanımda bir buçuk gün konumunuzu takip etmeniz mümkün olacak.
Casio'nun üç gün sürecek dediği 'Extend' adı verilen yeni bir pil modu var, bu mod çevrimdışı haritalar ve sensör verilerinin kullanımı ile devreye giriyor.
Saati bir ay boyunca kullanmanıza olanak tanıyan başka bir pil tasarrufu modu da mevcut. Bu mod ise sınırlı özelliklere sahip olsa da altimetre, barometre ve pusula sonuçlarınızı saatinizden görebileceksiniz.
Yavuz Alp Şimşek
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